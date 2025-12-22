Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ

τη σύλληψη μελών οργανωμένου κυκλώματος μαστροπείας που είχε αναπτύξει δράση σε Καλαμάτα και Τρίπολη προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική ομάδα λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025, αποκομίζοντας παράνομα κέρδη που εκτιμώνται σε περίπου 200.000 ευρώ.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι πέντε άτομα –τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας 41 έως 57 ετών– είχαν συγκροτήσει ομάδα με σαφώς κατανεμημένους και αλληλοϋποστηριζόμενους ρόλους, χρησιμοποιώντας ακόμη και ιδιόμορφο κώδικα επικοινωνίας. Η δράση τους εκτεινόταν σε δύο καταστήματα, ένα στην Καλαμάτα και ένα στην Τρίπολη.

Όπως προέκυψε, οι γυναίκες που εκδίδονταν μέσω του κυκλώματος παρείχαν ερωτικές υπηρεσίες και άλλες γενετήσιες πράξεις σε «πελάτες», τόσο εντός των καταστημάτων όσο και εκτός αυτών, σε χώρους όπως ξενοδοχεία, διαμερίσματα και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το άτομο που φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για, κατά περίπτωση, σύσταση εγκληματικής ομάδας, μαστροπεία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, προαγωγή άλλων στην πορνεία, εκμετάλλευση των εσόδων της πορνείας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες, στα δύο καταστήματα και στην κατοχή των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, πλήθος συσκευασιών προφυλακτικών, ιδιόχειρες σημειώσεις, απόδειξη ταμειακής μηχανής, καθώς και το χρηματικό ποσό των 4.892,50 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι στα καταστήματα εργάζονταν συνολικά εννέα γυναίκες, εκ των οποίων οι έξι δεν διέθεταν πιστοποιητικά υγείας. Σε βάρος τους θα βεβαιωθούν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στη Δικαιοσύνη.

