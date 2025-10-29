Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση Ξυλούρη και Σεμερτζίδου

Η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε με αντιπαράθεση, καθώς η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ζήτησε την άμεση κλήτευση των Γιώργου Ξυλούρη και Πόπης Σεμερτζίδου, μετά την εξέταση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Στρατάκου, και πριν αρχίσουν οι καταθέσεις των υπουργών.

Το αίτημα υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία μετά από ψηφοφορία.

Αιτιολογώντας την πρότασή της, η κ. Αποστολάκη ανέφερε ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, οι κ. Ξυλούρης και Σεμερτζίδου φαίνεται να έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων», προσθέτοντας ότι υπάρχει κίνδυνος να ασκηθούν αυτεπάγγελτες διώξεις εις βάρος τους, οπότε δεν θα μπορούν να καταθέσουν επικαλούμενοι το δικαίωμα σιωπής.

Στο ίδιο πνεύμα, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, προειδοποίησε πως αν καθυστερήσει η κλήτευσή τους, «είναι ορατός ο κίνδυνος να μην συνεισφέρουν στο έργο της Επιτροπής».

Απαντώντας, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «κάθε φορά που δεν της βγαίνει όπως θέλει η εξέλιξη, ζητά επικαιροποίηση της λίστας των μαρτύρων». «Όλοι οι μάρτυρες θα καταθέσουν», υπογράμμισε, «αλλά η Επιτροπή δεν μπορεί να υπερβεί τη δικαστική διαδικασία αν αυτή προχωρήσει».

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, κατέληξε ότι κατά την επόμενη επικαιροποίηση της λίστας μαρτύρων, θα εξεταστούν όλες οι προτάσεις των κομμάτων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να κληθούν εκ νέου τα δύο πρόσωπα.

