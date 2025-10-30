Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλείται να καταθέσει ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera για το έργο της νέας ΚΑΠ

Στην κλήτευση του διευθύνοντος συμβούλου της “Cognitera ΑΕ” Γιάννη Κουφουδάκη προχωρά η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα ζητήματα πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση ελήφθη μετά από συζήτηση των μελών της Επιτροπής, τα οποία έκριναν ότι, παρότι έχει ήδη οριστεί εκπρόσωπος της εταιρείας για εξέταση, θα πρέπει να καταθέσει και ο επικεφαλής της Cognitera, ως ο κατεξοχήν υπεύθυνος για τη λειτουργία και τις συμβάσεις της εταιρείας.

Η Cognitera ΑΕ, σε συνεργασία με τη Neuropublic ΑΕ, είχε αναδειχθεί ανάδοχος του μεγάλου διαγωνισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ για το έργο «Ανάπτυξη και προσαρμογή απαιτούμενων πληροφορικών συστημάτων και διασυνδέσεων που θα υποστηρίξουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027» — έργο που βρίσκεται στο επίκεντρο των ελέγχων και των πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Η συζήτηση για την επίσημη κλήτευση του κ. Κουφουδάκη έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, οπότε και θα επικαιροποιηθεί ο κατάλογος μαρτύρων της Επιτροπής.

Παράλληλα, τα μέλη της Εξεταστικής αποφάσισαν να μην εξετάσουν τον εκπρόσωπο του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, Ιωάννη Καραποστολάκη, επιλέγοντας αντ’ αυτού μέλος της “ΣΟΛ ΑΕ” που έχει υπογράψει τους σχετικούς ελέγχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η έρευνα της Επιτροπής συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς το έργο της νέας ΚΑΠ θεωρείται κρίσιμο για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



