Εξοδος εκδρομέων και αγροτικά μπλόκα: Πως θα διεξάγεται η κυκλοφορία, κλειστή η Περιμετρική Πάτρας

Μπορεί οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα να προανήγγειλαν από σήμερα Τρίτη 23/12/2025, το «άνοιγμα» δρόμων για τη διευκόλυνση των εκδρομέων των Χριστουγέννων, μετακινώντας τα τρακτέρ τους από τις εθνικές οδούς, ωστόσο η Αστυνομία εγείρει θέμα ασφάλειας διαμηνύοντας, ότι θα κρατήσει κλειστούς τους δρόμους για όλα τα οχήματα, διοχετεύοντας την κίνηση σε παρακαμπτήριες οδούς.

Πάτρα: Ο κύβος ερρίφθη, Χριστούγεννα στο μπλόκο της Εγλυκάδας θα κάνουν οι αγρότες

Τι ζήτησε η Τροχαία από τους αγρότες στην Πάτρα

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με άνδρες της Ολυμπίας Οδού, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική Πατρών, στο μπλόκο των αγροτών, για να συζητήσουν το αν και πώς θα επιτραπεί την Τρίτη η διέλευση των οχημάτων από το σημείο.

Με απόφαση των αγροτών το βράδυ της Δευτέρας, η Περιμετρική θα παραμείνει επ’ αόριστον αποκλεισμένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, η Τροχαία δεν δέχθηκε την πρότασή της να δοθεί στην κυκλοφορία ένα ρεύμα, με αποτέλεσμα να αποφασίζουν τη συνέχιση του μπλόκου.

Αγρότες: Με μπλόκα θα ξεκινήσει η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων, τι ισχύει, πώς έχουν τα δεδομένα. Καταγγελία κατά της κυβέρνησης

Μπλόκο της Νίκαιας: Αναδιάταξη των τρακτέρ από την Τρίτη

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έχουν δηλώσει ότι από νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα Ι Χ αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Αυτό συνέβαινε και τις προηγούμενες ημέρες, αλλά την Τρίτη, θα γίνει πιο οργανωμένα, με αναδιάταξη των τρακτέρ ενώ επί της ουσίας οι αγρότες τοποθετούνται σε αυτό το μπρα ντε φερ, λέγοντας ότι κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση να επιτρέψει στους ταξιδιώτες να περάσουν κανονικά από την Εθνική Οδό και οι ίδιοι θα κάνουν ό, τι μπορούν γι’ αυτό από την πλευρά τους.

Μάλγαρα: Απομάκρυνση των τρακτέρ ζητεί η αστυνομία

Μια ημέρα νωρίτερα έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ σε ό, τι αφορά αυτό που οδηγεί προς Αθήνα, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών,

Οι αγρότες έχουν δεσμευθεί ότι το πρωί της Τρίτης θα μετακινήσουν τα τρακτέρ, ώστε να γίνει μια αναδιάταξη προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα. Ωστόσο, η Τροχαία έχει τονίσει στους αγρότες ότι θα πρέπει να φύγουν από την Εθνική Οδό, από το κομμάτι της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) καθώς και από το παράπηγμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες, προκειμένου να γίνει ασφαλής η διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Μπλόκο στο τελωνείο Κήπων: Ανοιχτό από το βράδυ για τα φορτηγά

Από το βράδυ της Δευτέρας επιτρέπεται η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθώς, οι αγρότες σε ένδειξη καλής θέλησης, θέλουν άνθρωποι και εμπορεύματα να φτάσουν στον προορισμό τους, τις ημέρες αυτές.

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Ήδη από το πρωί της Δευτέρας, περίπου 30 φορτηγά έχουν έχει δοθεί εντολή για να ξεκινήσουν την έξοδό τους από τη χώρα προς την Τουρκία για λόγους αποσυμφόρησης.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο, δεν φεύγουν και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως είπαν, ο αγώνας συνεχίζεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου και των και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων της.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες στον Ε65

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία Οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

Μπλόκο Σιάτιστα: Άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων πραγματοποιούνταν κανονικά, χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με την απόφασή τους, από την Τρίτη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

