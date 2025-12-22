Πάτρα: Ο κύβος ερρίφθη, Χριστούγεννα στο μπλόκο της Εγλυκάδας θα κάνουν οι αγρότες

Μετά τα Χριστούγεννα θα γίνει νέα σύσκεψη, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις σε πανελλήνιο επίπεδο.

22 Δεκ. 2025 11:35
Ο κύβος ερρίφφη σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών της Αχαΐας σε τοπικό επίπεδο, καθώς πριν από λίγο έγινε η σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις και η απόφαση είναι να συνεχιστεί το μπλόκο της Εγκλυκάδας.

Η απόφαση που πάρθηκε από όσους συμμετείχαν στην συντονιστική επίτροπη του μπλόκου του Εγλυκάδας είναι να παραμείνει κλειστή η μεγάλη περιμετρική από τα τρακτέρ των αγροτών Ερυμάνθου και Αχαΐας όλο το τριήμερο της εορτής των Χριστουγέννων.

Δυτική Ελλάδα: Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα – Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών

Μετά τα Χριστούγεννα θα γίνει νέα σύσκεψη, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

