Πάτρα: Ο κύβος ερρίφθη, Χριστούγεννα στο μπλόκο της Εγλυκάδας θα κάνουν οι αγρότες

Ο κύβος ερρίφφη σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών της Αχαΐας σε τοπικό επίπεδο, καθώς πριν από λίγο έγινε η σύσκεψη για τις επόμενες κινήσεις και η απόφαση είναι να συνεχιστεί το μπλόκο της Εγκλυκάδας.

Η απόφαση που πάρθηκε από όσους συμμετείχαν στην συντονιστική επίτροπη του μπλόκου του Εγλυκάδας είναι να παραμείνει κλειστή η μεγάλη περιμετρική από τα τρακτέρ των αγροτών Ερυμάνθου και Αχαΐας όλο το τριήμερο της εορτής των Χριστουγέννων.

Δυτική Ελλάδα: Στους δρόμους παραμένουν οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα – Αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών

Μετά τα Χριστούγεννα θα γίνει νέα σύσκεψη, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις σε πανελλήνιο επίπεδο.

