F-16 Viper: Η «Οχιά» των αιθέρων επιστρέφει στην Ελλάδα ΒΙΝΤΕΟ

Η πρώτη ελληνική «Οχιά», F-16 Viper, που αναβαθμίστηκε στις ΗΠΑ επιστρέφει σήμερα (13.9.2023) πίσω στην Ελλάδα και το μαχητικό αεροσκάφος προστίθεται ξανά στη δύναμη πυρός της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το πρώτο αεροσκάφος F-16 που αναβαθμίστηκε στην διαμόρφωση «Viper», επιστρέφει στην Ελληνική Πολεμική Αεροπορία μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δοκιμών των ηλεκτρονικών συστημάτων πτήσης.

Η ελληνική «Οχιά» βρισκόταν στις ΗΠΑ από το 2021 για εξαντλητικές δοκιμές των νέων συστημάτων του. Το αεροσκάφος F-16 θα ενταχθεί στο στόλο των Viper που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, ως μέρος του πλάνου αναβάθμισης συνολικά 84 αεροσκαφών έως το 2027.

Το μαχητικό με τον σειριακό αριθμό «005» αποτέλεσε το πρωτότυπο για το σύνολο των μαχητικών στο πλαίσιο του προγράμματος αναβάθμισης στην έκδοση Viper. Ήταν το πρώτο μαχητικό που εκσυγχρονίστηκε από την ΕΑΒ και πέταξε με προορισμό τις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin στις ΗΠΑ για να περάσει τις τελικές δοκιμές.

Ένα από τα νέα συστήματα που δοκιμάστηκαν στις ΗΠΑ ήταν ο τροποποιημένος ψηφιακός υπολογιστής ελέγχου πτήσης που παρέχει τη δυνατότητα της αυτόματης αποφυγής πρόσκρουσης στο έδαφος (Automatic Ground Collision Avoidance System- AGCAS) και συστήματος ανάκτησης ελέγχου ενεργοποιούμενο από το χειριστή (Pilot Activated Recovery System – PARS).

«Η διαμόρφωση Viper προσφέρει δυνατότητες ασφαλείας του 21ου αιώνα που καθιστούν τα F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας τα πιο προηγμένα F-16 στην Ευρώπη και επιτρέπουν στην Πολεμική Αεροπορία να υποστηρίζει τις συμμαχικές αποστολές σε ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρει η ανακοίνωση της Lockheed Martin.

Η ΕΑΒ και η Lockheed Martin έχουν ήδη παραδώσει δέκα αναβαθμισμένα μαχητικά στην Πολεμική Αεροπορία.

Congratulations to the 416 FLTS’s FMS Test Team for wrapping up their #test campaign on the F-16 Greece Upgrade Program for the Hellenic Air Force.

Their test mission is symbolic of our Nation’s commitment to our allies around the world. #aviation @HQ_AFMC @aircombatcmd pic.twitter.com/YEeVsuCc0E

— Edwards Air Force Base (@EdwardsAFB) June 16, 2023