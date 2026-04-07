Φάμελλος από Λαγκαδά: «Ο Μητσοτάκης ούτε θέλει ούτε μπορεί να δώσει καλύτερο Πάσχα» – Ζήτησε εκλογές και στήριξη σε πρόταση δυσπιστίας

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από τον Λαγκαδά ο Σωκράτης Φάμελλος, συνδέοντας την ακρίβεια, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα πολιτικής αλλαγής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για διαφθορά, διαπλοκή και ανάγκη προοδευτικής διεξόδου.

07 Απρ. 2026 14:45
Pelop News

Με αιχμή την ακρίβεια, τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνολική στάση της κυβέρνησης, ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την περιοδεία του στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «ούτε θέλει, ούτε μπορεί» να λάβει μέτρα ώστε οι πολίτες να περάσουν καλύτερα το Πάσχα και υποστήριξε ότι επείγει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει, όπως είπε, μια προοδευτική διέξοδος για την κοινωνία.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Φάμελλος συναντήθηκε με τη δήμαρχο Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου και στη συνέχεια επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά της περιοχής, όπου συνομίλησε με πολίτες και επαγγελματίες για τις ανατιμήσεις, τις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος ζωής, υποστηρίζοντας ότι σε σύγκριση με το 2019 πολλές τιμές έχουν υπερδιπλασιαστεί, ενώ στο κρέας, όπως ανέφερε, έχουν φτάσει ακόμη και να τριπλασιαστούν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέφερε το οικονομικό πακέτο μέτρων που προτείνει το κόμμα του, ζητώντας ενίσχυση του εισοδήματος με 13η σύνταξη, 13ο μισθό και συλλογικές συμβάσεις, αλλά και παρεμβάσεις κατά της ακρίβειας, όπως αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και αυστηρότερο έλεγχο της αγοράς. Παρουσίασε τα μέτρα αυτά ως αναγκαία απάντηση στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει ούτε βούληση ούτε ικανότητα να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Στο πολιτικό σκέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος πέρασε σε μετωπική αντιπαράθεση με το Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει προσωπική ευθύνη για τα σκάνδαλα που, όπως είπε, αποκαλύπτονται διαρκώς, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές και την υπόθεση των Τεμπών. Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξει ευρύτατη στήριξη στην πρόταση δυσπιστίας που, όπως ανέφερε, έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη δημόσια σφαίρα, επιμένοντας ότι η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές.

Ο ίδιος περιέγραψε την κυβέρνηση ως βαθιά φθαρμένη και πολιτικά απονομιμοποιημένη, ενώ εκτίμησε ότι όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, ένα σημαντικό μέρος της κοινωνίας που σήμερα αισθάνεται οργή και απογοήτευση θα αναζητήσει μια εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιδιώκει να εκφράσει αυτή την ανάγκη, προβάλλοντας μια συγκεκριμένη πρόταση διεξόδου από την κρίση.

