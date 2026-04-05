Φάμελλος από Μεσολόγγι: «Η Ηρωική Έξοδος είναι το μέτρο της γενναιότητας και της αξιοπρέπειας»

Ο Σωκράτης Φάμελλος για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου.

Φάμελλος από Μεσολόγγι: «Η Ηρωική Έξοδος είναι το μέτρο της γενναιότητας και της αξιοπρέπειας»
05 Απρ. 2026 13:46
Pelop News

Στις επετειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ηρωική Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου παρέστη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος. Σε δήλωσή του, χαρακτήρισε την Έξοδο ως μια μοναδική ιστορική στιγμή, εγγεγραμμένη όχι μόνο στη συνείδηση του παγκόσμιου Ελληνισμού, αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Ο κ. Φάμελλος, δανειζόμενος τα λόγια του Μεσολογγίτη ποιητή Κωστή Παλαμά, έκανε λόγο για μια «γη επαγγελμένη», υπογραμμίζοντας το βαρύ ιστορικό και αξιακό φορτίο του τόπου. «Η θυσία και ο ηρωισμός των Ελεύθερων Πολιορκημένων αποτελούσε ταυτόχρονα όρκο στην αξία της ζωής, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνέδεσε το μήνυμα του 1826 με τη σύγχρονη πραγματικότητα, τονίζοντας πως αυτές οι αξίες πρέπει να αποτελούν «πυξίδα» απέναντι στη φρίκη του πολέμου και τους αποκλεισμούς της εποχής μας. «Το Μεσολόγγι είναι το αποτύπωμα και το μέτρο της ελευθερίας μας», κατέληξε, καλώντας σε μια συλλογική απόφαση για μια κοινωνία που κοιτάζει μπροστά με βάση το διεθνές δίκαιο και τον ανθρωπισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ