Φάμελλος από τα Μάλγαρα: «Τίμιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους αντιμετωπίζει σαν εχθρούς» BINTEO

Σε κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τα αγροτικά μπλόκα οδηγεί η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στα διόδια Μαλγάρων, όπου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες ως «εχθρούς» και κάλεσε σε άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων, υπενθυμίζοντας τα σοβαρά προβλήματα επιδοτήσεων, κόστους παραγωγής και ρευστότητας που ταλανίζουν τον κλάδο.

«Ο αγώνας των αγροτών είναι τίμιος. Η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει και δυστυχώς η κυβέρνηση τους βλέπει σαν αντιπάλους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη δήλωσή του έκανε εκτενή αναφορά στα προβλήματα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο υψηλό κόστος παραγωγής και στις καθυστερήσεις που, όπως είπε, έχουν οδηγήσει τους παραγωγούς σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, κατήγγειλε την ένταση και τη βία στα μπλόκα, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση όσων προσήχθησαν: «Οι αγρότες δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να διαδηλώνουν για το δικαίωμα να ζήσουν στα χωριά τους».

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι οι παραγωγοί ζητούν «τίμια παραγωγή, καθαρές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, εργατικά χέρια, ρευστότητα και προστασία από μεσάζοντες, τράπεζες, ενεργειακό κόστος και άλλους παράγοντες που “τρώνε” τον κόπο τους». Υπενθύμισε πως το κόμμα του έχει πάρει θέση εδώ και έναν χρόνο για τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, επισημαίνοντας την ανάγκη οι κινητοποιήσεις να παραμείνουν ειρηνικές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σημείωσε ακόμη ότι οι ενισχύσεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση είναι «ανεπαρκείς» σε σχέση με την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης που περιμένουν οι αγρότες πανελλαδικά, υποστηρίζοντας πως τα προβλήματα είναι γενικευμένα.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



