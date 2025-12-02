Φάμελλος για ΕΛΤΑ: Η κυβέρνηση λέει ψέματα

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχωρά σε κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ για να καλύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του από το κλειστό κατάστημα της Πυλαίας. Όπως υπογράμμισε, η υπόθεση έχει τρεις πτυχές: πρώτον, τα ΕΛΤΑ είχαν χρηματοδοτηθεί με 250 εκατ. ευρώ για να διατηρηθούν βιώσιμα, ωστόσο τώρα η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν είναι. Δεύτερον, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εκποίησης της περιουσίας των ταχυδρομείων, με τα κέντρα διαλογής να τίθενται προς πώληση. Τρίτον, οι ισχυρισμοί περί μη βιωσιμότητας των καταστημάτων είναι ψευδείς, καθώς αρκετά από αυτά είναι κερδοφόρα· για παράδειγμα, πέντε καταστήματα στη Θεσσαλονίκη είχαν συνολικά περίπου 500.000 ευρώ κέρδη το 2024, ενώ το κατάστημα της Πυλαίας, που εξυπηρετεί 50.000 κατοίκους, εμφάνιζε κέρδος 80.000 ευρώ.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η βιωσιμότητα των καταστημάτων, αλλά η πολιτική της κυβέρνησης να εξυπηρετεί ιδιωτικές εταιρείες ταχυμεταφορών, αντί να αξιοποιεί τα ΕΛΤΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα μικροδέματα, ώστε να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και η υπαίθρος. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση βάζει λουκέτο στα ΕΛΤΑ, αλλά «το λουκέτο πρέπει να πάει στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη».

