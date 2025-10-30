Φάμελλος: «Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν και οφείλουν να συγκλίνουν»

Ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας προς τον Αλέξη Τσίπρα απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, απορρίπτοντας τα σενάρια περί διάσπασης και τονίζοντας πως στόχος είναι η σύγκλιση όλων των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Φάμελλος: «Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν και οφείλουν να συγκλίνουν»
30 Οκτ. 2025 12:55
Pelop News

Την πρόθεσή του να επιδιώξει σύγκλιση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το σύνολο των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων, επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι η κίνηση του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι διασπαστική, ενώ άφησε σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης για τοξικότητα και απαξίωση της πολιτικής ζωής.

«Οι δρόμοι μας με τον Αλέξη Τσίπρα μπορούν και οφείλουν να συγκλίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού ήταν «θέμα συνείδησης».

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι το ζητούμενο είναι η ενότητα στον προοδευτικό χώρο: «Ζητήσαμε να συγκλίνουν οι δρόμοι με υπερβάσεις, με ένα προοδευτικό πρόγραμμα και κοινό ψηφοδέλτιο. Η πρόταση είναι προς όλους — και προς τον Αλέξη Τσίπρα, και προς το ΠΑΣΟΚ, και προς τη Νέα Αριστερά».

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας πως υπάρχει «σχέδιο απαξίωσης της πολιτικής» από το σύστημα εξουσίας και ότι η τοξικότητα τροφοδοτείται συνειδητά: «Η κυβέρνηση τροφοδοτεί τη διχόνοια για να κρύψει την ακρίβεια και τα υπερκέρδη. Το αφήγημα περί “πατριωτισμού” είναι γελοίο και επικίνδυνο».

Απαντώντας σε ερώτηση για τους χαρακτηρισμούς της αντιπολίτευσης, ανέφερε: «Έχω πει ότι η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Γιατί δεν δέχτηκε προανακριτική για Αυγενάκη και Βορίδη;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και στο αγροτικό ζήτημα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις, ανεπαρκή διαχείριση της ευλογιάς των προβάτων και έλλειψη στήριξης προς τους αγρότες: «Οι αγρότες και οι συνταξιούχοι εξαπατήθηκαν. Με αυτή την κυβέρνηση κινδυνεύουμε να χάσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για τον αγροτικό κόσμο».

Ο Σωκράτης Φάμελλος κατέληξε τονίζοντας ότι το διακύβευμα δεν είναι η αντιπαράθεση προσώπων αλλά η ανάγκη μιας αξιόπιστης προοδευτικής διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη.
