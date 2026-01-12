Φαραντούρης για Καρυστιανού: «Δεν προεξοφλώ τη συμμετοχή μου πουθενά – Χρειάζεται σαφές πολιτικό στίγμα»

Τα δημοσιεύματα που τον εμπλέκουν στο υπό διαμόρφωση κόμμα της Μαρία Καρυστιανού σχολίασε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προεξοφλεί τη συμμετοχή του σε κανέναν πολιτικό σχηματισμό.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Φαραντούρης ανέφερε ότι οποιαδήποτε πολιτική εμπλοκή προϋποθέτει σαφές πολιτικό πλαίσιο και συγκεκριμένα πρόσωπα, υπογραμμίζοντας ότι οι επιλογές του αποκλείουν τα άκρα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, μέχρι στιγμής τόσο τα πρόσωπα όσο και οι πολιτικές χρειάζονται προσαρμογή.

Ερωτηθείς για τα σενάρια δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων από πρόσωπα όπως ο Αλέξης Τσίπρας, η Μαρία Καρυστιανού, αλλά και για ενδεχόμενη πρωτοβουλία του Αντώνης Σαμαράς, ο ευρωβουλευτής δήλωσε ότι δεν απορρίπτει αλλά ούτε και προεξοφλεί καμία συμμετοχή, αφήνοντας να εννοηθεί πως καθοριστικό ρόλο θα παίξει το πολιτικό στίγμα και η υπέρβαση της πόλωσης.

Αναφερόμενος στη θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκαθάρισε ότι σκοπεύει να την εξαντλήσει, εκτός εάν υπάρξουν διεθνείς ή πολιτικές εξελίξεις που θα τον οδηγήσουν σε διαφορετικές αποφάσεις. Όπως σημείωσε, ένας ενεργός ευρωβουλευτής μπορεί να υπηρετήσει ουσιαστικά τα εθνικά συμφέροντα, προσθέτοντας ότι δεν μπήκε στην πολιτική για προσωπικό όφελος.

Τέλος, σχολιάζοντας τη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε ότι η απορία του αφορά τις αποφάσεις της ηγεσίας και όχι τους πολιτικούς του συνοδοιπόρους, τονίζοντας ότι η ουσία βρίσκεται στα κοινοβουλευτικά ζητήματα που ανέδειξε, όπως εκείνα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια και τη λειτουργία των funds.

