Φειδίας Παναγιώτου: «Είμαστε πραγματικά απελπισμένοι» δηλώνει η σύντροφός του, που είναι εγκλωβισμένη στο Ντουμπάι
03 Μαρ. 2026 22:24
Η σύντροφος του Φειδία Παναγιώτου δηλώνει απελπισμένη μέσα από ένα βίντεο στα social media, καθώς έχει εγκλωβιστεί στη χώρα εξαιτίας της ιρανικής επίθεσης. Η Στυλιάνα Αβερκίου είχε ταξιδέψει εκεί για το bachelorette της, αλλά η απόδραση έχει εξελιχθεί σε μια τρομακτική εμπειρία.

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική προστασία στα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

Όπως εξήγησε, δεν έχει καμία ενημέρωση για το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας παράλληλα το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει λόγω της παράτασης της παραμονής της στο Ντουμπάι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, είπε αρχικά: «Κάνω αυτό το βίντεο γιατί είμαστε πραγματικά απελπισμένοι. Είμαστε στο Ντουμπάι, κάθε μέρα δεν έχουμε κανένα update, καμία ενημέρωση. Δεν μας έπιασε κανένας να μας πει οδηγίες, τι πρέπει να κάνουμε, πότε και αν θα πάμε επιτέλους στην Κύπρο. Στα σχόλια λέτε κάποιοι ότι ”ευτυχώς που είμαι φτωχός και είμαι στην Κύπρο”, αλλά ο κόσμος δεν είναι ότι είναι πλούσιος που ήρθε διακοπές. Ο κάθε ένας μας υπολόγισε τα λεφτά του για να πάει στις διακοπές του και προφανώς, αν αυτές οι διακοπές αντί τέσσερις μέρες γίνονται δέκα μέρες, να σου λείψουν τα λεφτά».

Αναφερόμενη στο οικονομικό πρόβλημα με το οποίο πολλά άτομα, όπως και εκείνη, βρίσκονται αντιμέτωπα, αφού αναγκάζονται να παραμείνουν στο Ντουμπάι, περισσότερο από όσο σχεδίαζαν, σχολίασε: «Έχει άτομα που μου στέλνουν ότι αναγκάζονται και τους στέλνουν οι συγγενείς τους λεφτά για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Δεν είμαστε σε κάποια χώρα ή σε κάποιον τόπο, ο οποίος είναι φτηνός, εδώ τα φαγητά και η διαμονή είναι ακριβή. Αναγκαζόμαστε μέρα με τη μέρα να ανανεώνουμε τα ξενοδοχεία, αλλά μέρα με τη μέρα ακριβαίνουν οι τιμές».

Κλείνοντας, έκανε λόγο για απελπιστική κατάσταση. «Είμαστε σε μια απελπιστική κατάσταση γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι να κάνουμε. Ο λόγος που κάνω το βίντεο είναι διότι μέσω των social media χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια και πρέπει κάπως και εμείς να ακουστούμε. Ελπίζω τούτον το βίντεο να λάβει κάποιον ρόλο σε τούτα και κάπως να έχουμε κάποια βοήθεια», κατέληξε.

