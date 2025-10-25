Φέρνει διαιτητές εκτός Αχαΐας

Πρόκειται για επτά παιχνίδια Α’ και Γ’ Κατηγορίας

25 Οκτ. 2025 12:00
Το ‘πε και το έκανε η Επιτροπή Διαιτησίας. Συγκεκριμένα, λόγω της έλλειψης διαιτητών, όρισε σε επτά παιχνίδια διαιτητές από άλλες Ενώσεις!

Πρόκειται για τα ματς, Ατρόμητος Πατρών – Αχαιός, Δόξα Νιφορεΐκων – Διαγόρας, Νίκη Προαστείου – Πάτραι, Αρης Πατρών – Κεραυνός, Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαϊκή, Αστέρας Τέμενης – Ζαβλάνι (Α’ Κατηγορία), Ικαρος Λακκόπετρας – Παναθηναϊκός Πατρών (Β’ Κατηγορία).
Είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά φέτος και δεν είναι σίγουρο πως θα είναι η τελευταία. «Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό μας. Αφορά όλες τις Ενώσεις. Ανταλλάζουμε διαιτητές ώστε να βγαίνουν τα παιχνίδια. Ετσι θα πάει μέχρι το τέλος», σχολίασε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας, Αγγελος Δανιήλ, ενώ για το ζήτημα που έχει προκύψει με τις ανακοινώσεις και τα υβριστικά σχόλια από σωματεία, ανέφερε:

«Αυτό είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα που θα το δούμε και θα εφαρμόσουμε ό,τι λέει ο κανονισμός. Αν θέλουν να μην ορίζονται διαιτητές, τότε κανένα πρόβλημα. Εδώ μας κάνουν χάρη που έρχονται και παίζουν διαιτητές από Super League για 30 ευρώ και τους βρίζουμε και από πάνω χωρίς λόγο. Υπάρχει κανονισμός και θα εφαρμοστεί».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Οσον αφορά το τελευταίο και επειδή έχουν παρατηρηθεί αρκετά φαινόμενα τελευταία, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣΑ εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία προειδοποιεί τα σωματεία για τις συνέπειες που θα υπάρξουν αν συνεχιστούν τα ίδια και στο μέλλον.
«Ενημερώνουμε τα σωματεία μέλη μας, ότι μετά τα τελευταία γεγονότα και αίτημα της Επιτροπής Διαιτησίας, να μη σφυρίζουν παιχνίδια σε ομάδες από τις οποίες δέχονται βιαιοπραγίες και λεκτικές βιαιοπραγίες ή δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις που προσβάλεται η τιμή και προσωπικότητά τους, η απόφαση της ΕΠΣ Αχαΐας στην οποία θεσμικά ανήκει η διαιτησία είναι: Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση από ομάδες ή πρόσωπα συνδεόμενα με αυτές, εκτός των ποινών από την Πειθαρχική Επιτροπή (με Φ.Α. ή αυτεπάγγελτα), η Ε.Ε. της ΕΠΣ Αχαΐας θα σεβαστεί και θα εφαρμόσει οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας για τιμωρία “μη ορισμού διαιτητών” και αν χρειαστεί (υποτροπή) μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου».
