Φιλικό προετοιμασίας του Ερυθρού Αστέρα με τα Αστέρια Αχαΐας

Το γυναικείο τμήμα του Ερυθρού Αστέρα έδωσε χθες ένα πολύ χρήσιμο φιλικό παιχνίδι με τα Αστέρια Αχαΐας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Ήταν μια όμορφη αναμέτρηση που πρόσφερε ρυθμό, αγωνιστικές εμπειρίες και πολύτιμα συμπεράσματα ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Η ομάδα μας θα συνεχίσει το πρόγραμμα της με μια σειρά φιλικών αγώνων, με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμη και δυνατή στην επίσημη έναρξη των υποχρεώσεών της.

