Final-8 Rising Stars: Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 76-86

Με το παιχνίδι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ έκλεισε η πρώτη ημέρα του Final-8 του Rising Stars της ΕΟΚ, που φιλοξενείται στην Πάτρα.

28 Φεβ. 2026 16:56
Pelop News

Στην τελευταία αναμέτρηση των προημιτελικών η ΑΕΚ επικράτησε 86-76 του Παναθηναϊκού και θα αντιμετωπίσει σήμερα τον Ολυμπιακό σε μια μάχη με φόντο τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και από τα πρώτα λεπτά επέβαλε τον ρυθμό της, προηγούμενη 10-4 στο 2’ και 15-7 στο 5’, με τον Μπιλιώνη να δίνει λύσεις στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και με τον Παπανικολάου μείωσε στο καλάθι (15-13, 7’), όμως οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο μπροστά με 22-18.

Στη δεύτερη περίοδο, οι «πράσινοι» ανέβασαν την έντασή τους και με πέντε αναπάντητους πόντους του Παγουλάτου πέρασαν μπροστά (26-25, 13’), αναγκάζοντας τον κόουτς Καλογήρου να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Παγουλάτος συνέχισε να ηγείται επιθετικά, φτάνοντας τους 10 προσωπικούς πόντους και διαμορφώνοντας το 29-25 στο 15’. Η ΑΕΚ απάντησε με Φύτρο και Κωνσταντίνου, που έφεραν το παιχνίδι στα ίσια, ενώ ο Φύτρος λιγο αργότερα έδωσε εκ νέου προβάδισμα (32-29, 16’). Το ντέρμπι συνεχίστηκε με εναλλαγές στο σκορ: ο Βετούλας ισοφάρισε (33-33), όμως ο Φύτρος με τρίποντο από τη γωνία έκανε το 36-33 στο 18’. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, έκλεισαν καλύτερα το ημίχρονο και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά με 41-39.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός πήρε τα ηνία (44-41, 21’), με το προβάδισμα να αλλάζει διαρκώς χέρια. Η ΑΕΚ προσπέρασε προσωρινά (46-44), όμως το «τριφύλλι» απάντησε με τρίποντο του Καρρά για το 49-46 στο 24’. Το σκορ παρέμεινε ισορροπημένο (52-52) 3’43’’ πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, με την ΑΕΚ να «σφίγγει» την άμυνά της και να βρίσκει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, παίρνοντας προβάδισμα 59-54 στο 29’. Ο Βετούλας μείωσε στην εκπνοή και το δεκάλεπτο έκλεισε με τους «κιτρινόμαυρους» μπροστά 59-56.

Στην τελευταία περίοδο, η ΑΕΚ βρήκε ρυθμό και ξέφυγε. Ο Μπιλιώνης, μετά από όμορφη πάσα του Παπαθεοδώρου, έκανε το 64-58 στο 32’, ενώ λίγο αργότερα η διαφορά έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα (75-65). Ο κόουτς Ρήγας κάλεσε τάιμ άουτ μπαίνοντας στα τελευταία τέσσερα λεπτά, όμως η ΑΕΚ διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμά της. Κάθε προσπάθεια πίεσης του Παναθηναϊκού έβρισκε απάντηση, είτε από τον Ιωάννου είτε από τον Μπιλιώνη, με τους «κιτρινόμαυρους» να φτάνουν τελικά στη νίκη με 86-76.

Διαιτητές: Σπρίνης-Ρώτας-Καραούλας.
Δεκάλεπτα: 18-22, 39-41, 56-59, 76-86.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρήγας): Καρράς 9 (1), Βασιλειάδης, Παπανικολάου 14 (1), Τρίκκας 16, Βετούλας 8, Βάλκοβ 8, Κιζίλ, Παγουλάτος 19 (4), Τζιάνο 2.
ΑΕΚ (Καλογήρου): Ιωάννου 25 (3), Πουρνάρας 12 (2), Κωνσταντίνου 2, Φύτρος 10 (2), Γεωργόπουλος 4, Μπιλιώνης 26, Παπαθεοδώρου 2, Τζελέπης 2, Βανδώρος 3.

