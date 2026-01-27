Financial Times: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας με παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Σύμφωνα με Financial Times, ΗΠΑ συνδέουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία με εκχώρηση Ντονμπάς σε Ρωσία. Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια υπό προϋποθέσεις

Financial Times: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας με παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία
27 Ιαν. 2026 8:26
Pelop News

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε τις ουκρανικές αρχές ότι η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο εξαρτάται από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει την εκχώρηση της περιοχής Ντονμπάς (περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία. Το δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, που δημοσιεύθηκε σήμερα, βασίζεται σε οκτώ πηγές με γνώση του θέματος.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, παρέχοντας πρόσθετα όπλα και πυρομαχικά, εφόσον η ουκρανική πλευρά αποσύρει τις δυνάμεις της από συγκεκριμένους τομείς στις ανατολικές περιφέρειες που ελέγχονται ακόμη από το Κίεβο. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες.

Σε σχετικές εξελίξεις, ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους κατά τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων 17 κοινοτήτων. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης μονάδων του δυτικού σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες διεξάγουν επιχειρήσεις στην Ουκρανία – χαρακτηριζόμενες ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» από το Κρεμλίνο – για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:35 Καρανίκας: Επικίνδυνη η θέση της Μαρίας Καρυστιανού για τα εθνικά θέματα
10:34 Βρετανία: Σε κλοιό κακοκαιρίας το Λονδίνο, κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές
10:34 Χρυσός και ασήμι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
10:28 Δείτε για ποιο λόγο η Αντζελίνα Τζολί σκέφτεται να αποχωρήσει από την Καλιφόρνια
10:27 Ενδοοικογενειακή βία στο Χαλάνδρι: 55χρονος χτύπησε άγρια την αδερφή του
10:22 Πάτρα: Αιτήσεις στο δήμο για μικροπωλητές του Καρναβαλιού 2026
10:17 Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών
10:14 Κυβερνοεπίθεση στην Euroxx Χρηματιστηριακή: Άμεση διαχείριση χωρίς ενδείξεις ζημιάς ή διαρροής δεδομένων
10:10 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:06 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: «Εμπορικός Σύλλογος παράρτημα της ΔΕΕΠ…»
10:00 Γέμισε το φράγμα Πηνειού: Οι βροχές φέρνουν χαμόγελα στους καλλιεργητές
9:50 Εθνική Τράπεζα: Επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό spread
9:40 Και επίσημα νεκρή η πέμπτη εργαζόμενη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
9:36 ΔΕΥΑΠ: Ολοκληρώθηκε ο 2ος κύκλος σεμιναρίων πρώτων βοηθειών
9:30 Πάτρα: Νέο «ντου» της ΕΛΑΣ στη νύχτα, μήνυμα ενόψει Καρναβαλιού
9:27 Πτώση πεύκου σε τρένο στη γραμμή Πύργος- Κατάκολο
9:26 Γεωργιάδης για Καρυστιανού: «Εντελώς ακροδεξιά η ανάρτηση»
9:15 Χαμηλά η Δυτική Ελλάδα στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους
9:10 Αίγιο: «Κόκκινος Χορός» με Αγγελο Ανδρεάτο στις 14/2
9:04 Πάτρα: Η «Σκυλίσια Ζωή» με διπλή παράσταση στο Επίκεντρο+
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ