Financial Times: Οι ΗΠΑ συνδέουν τις εγγυήσεις ασφαλείας με παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε τις ουκρανικές αρχές ότι η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο εξαρτάται από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει την εκχώρηση της περιοχής Ντονμπάς (περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) στη Ρωσία. Το δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, που δημοσιεύθηκε σήμερα, βασίζεται σε οκτώ πηγές με γνώση του θέματος.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανέφερε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, παρέχοντας πρόσθετα όπλα και πυρομαχικά, εφόσον η ουκρανική πλευρά αποσύρει τις δυνάμεις της από συγκεκριμένους τομείς στις ανατολικές περιφέρειες που ελέγχονται ακόμη από το Κίεβο. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αυτές τις πληροφορίες.

Σε σχετικές εξελίξεις, ο αρχηγός του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ, δήλωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει πάνω από 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους κατά τον Ιανουάριο, συμπεριλαμβανομένων 17 κοινοτήτων. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης μονάδων του δυτικού σχηματισμού των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες διεξάγουν επιχειρήσεις στην Ουκρανία – χαρακτηριζόμενες ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» από το Κρεμλίνο – για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

