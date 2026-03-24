Φλωρίδης για τη δίκη των Τεμπών: «Θα εφαρμοστεί αυστηρά η τάξη» – Αιχμές για υπονόμευση και προειδοποίηση για παραγραφές

Σαφές μήνυμα ότι η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών πρέπει να προχωρήσει χωρίς νέα εμπόδια έστειλε ο Γιώργος Φλωρίδης, μετά τα όσα καταγράφηκαν στην πρώτη ημέρα της διαδικασίας στη Λάρισα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης υπερασπίστηκε τη διαμόρφωση της αίθουσας, μίλησε για αστοχίες στην τήρηση της τάξης και άφησε ανοιχτές αιχμές ακόμη και για απόπειρες υπονόμευσης.

24 Μαρ. 2026 14:03
Pelop News

Στην υπεράσπιση της οργάνωσης της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας τα προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την πρώτη ημέρα της διαδικασίας στη Λάρισα και δίνοντας το στίγμα για το πώς θα κινηθεί η επόμενη φάση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews, ο υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στη διαμόρφωση του χώρου όπου φιλοξενείται η δίκη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια υποδομή συνολικής έκτασης 1.150 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο την κεντρική αίθουσα, αλλά και ξεχωριστούς χώρους για το ακροατήριο, τους δικηγόρους, τους μάρτυρες, τη διοίκηση της δίκης, την αστυνομία και τους δημοσιογράφους. Όπως είπε, μια τόσο οργανωμένη διάταξη δεν υπάρχει σε ανάλογη έκταση σε άλλο σημείο της χώρας.

Ο κ. Φλωρίδης συνέκρινε, μάλιστα, την παρούσα διαδικασία με τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, επισημαίνοντας ότι σε αντίστοιχη αίθουσα στο Εφετείο Αθηνών είχε διεξαχθεί μια ακόμη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη δίκη, χωρίς να παρουσιαστούν αντίστοιχα προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει ότι, κατά την άποψή του, το ζήτημα δεν ήταν πρωτίστως ο χώρος, αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε η διαδικασία στην πράξη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η οργάνωση της δίκης ανήκει στο ίδιο το δικαστήριο, το οποίο κινείται με βάση τις προβλέψεις του νόμου και έχει ήδη καθορίσει θέσεις για κατηγορούμενους, δικηγόρους, μάρτυρες και συγγενείς. Όπως ανέφερε, στη διάρκεια της ανάκρισης είχαν δηλωθεί 250 δικηγόροι, ενώ είχαν προβλεφθεί 300 θέσεις, αριθμός που -όπως υποστήριξε- επαρκούσε για τις ανάγκες της διαδικασίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν προβλεφθεί και επιπλέον θέσεις για το κοινό, αλλά και ξεχωριστός χώρος για τους μάρτυρες.

Αναφερόμενος στα όσα έγιναν στην πρώτη συνεδρίαση, ο Γιώργος Φλωρίδης απέδωσε μεγάλο μέρος του προβλήματος στην αταξία που δημιουργήθηκε όταν, όπως είπε, μη δικηγόροι κάθισαν στις θέσεις που προορίζονταν για τους δικηγόρους, με αποτέλεσμα αρκετοί από τους τελευταίους να παραμείνουν όρθιοι. Όπως εξήγησε, το ζήτημα καταγράφηκε σε συνεργασία με τον πρώτο πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με στόχο να μην επαναληφθεί στις επόμενες συνεδριάσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυνατότητα παρακολούθησης της δίκης από τους συγγενείς των θυμάτων. Όπως είπε, υπάρχει παράλληλη αίθουσα με μεγάλη οθόνη και υψηλής ποιότητας μετάδοση εικόνας και ήχου, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του δικαστηρίου.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι στην επανέναρξη της δίκης θα εφαρμοστεί αυστηρά ένα σαφές πλαίσιο: στην κεντρική αίθουσα θα βρίσκονται μόνο οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι, ενώ για το κοινό και τους συγγενείς θα χρησιμοποιηθούν οι παράλληλοι χώροι με ζωντανή μετάδοση. Τόνισε, μάλιστα, ότι την τήρηση της τάξης θα εγγυηθούν οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φλωρίδης άφησε αιχμές για προσπάθειες υπονόμευσης της διαδικασίας, κάνοντας λόγο ακόμη και για περιστατικά δολιοφθοράς μέσα στην αίθουσα, με παρεμβάσεις, όπως είπε, σε διακόπτες. Με την αναφορά αυτή επιχείρησε να συνδέσει την αναστάτωση της πρώτης ημέρας όχι μόνο με οργανωτικά ζητήματα, αλλά και με ενδεχόμενες σκόπιμες κινήσεις.

Ο υπουργός απάντησε και στις επικρίσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση περί παραίτησης και κατηγορώντας την ευθέως ότι επιδιώκει την καθυστέρηση ή και τη ματαίωση της δίκης. Με αυτόν τον τρόπο ανέβασε ακόμη περισσότερο τους πολιτικούς τόνους γύρω από μια υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει έντονη φόρτιση στο δημόσιο πεδίο.

Κλείνοντας, ο Γιώργος Φλωρίδης υποστήριξε ότι η μεγάλη πλειονότητα των συγγενών και συνολικά της κοινωνίας θέλει η δίκη να ολοκληρωθεί, επιμένοντας ότι μόνο μέσα από τη δικαστική διαδικασία μπορεί να αναδειχθεί η αλήθεια. Ταυτόχρονα προειδοποίησε ότι τυχόν νέες καθυστερήσεις μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο ακόμη και για παραγραφή ορισμένων αδικημάτων, εάν η υπόθεση δεν προχωρήσει ομαλά και χωρίς νέα εμπόδια.

