Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»

Για αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι «κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις». Όπως ανέφερε, οι ποινές για την παράνομη κατοχή όπλων θα φτάνουν πλέον σε βαθμό κακουργήματος, ενώ θα πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι για τον αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα οπλισμό.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, ασκώντας κριτική σε όσους επιχειρούν να εξωραΐσουν το φαινόμενο. «Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία, είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας παράλληλα ότι η σχετική δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη «του ξέφυγε» και «ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής».

Αναφερόμενος στη συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, ο Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υιοθετήσει την αμερικανική κουλτούρα περί ελεύθερης οπλοκατοχής. «Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μια άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή – όχι στη διεύρυνση των κριτηρίων», δήλωσε, προσθέτοντας πως σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο».

Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι οι παραβάσεις θα διώκονται πλέον σε βαθμό κακουργήματος «όχι μόνο για πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ, αλλά και για πιστόλια», ενώ έκανε λόγο για στοχευμένους ελέγχους και αυστηρότερο έλεγχο στη διακίνηση όπλων και σφαιρών.

«Κάτω από το έθιμο της βεντέτας, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις», επεσήμανε ο Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας πως η Δικαιοσύνη θα αντιμετωπίζει πλέον τέτοια φαινόμενα με τη μέγιστη αυστηρότητα.

Τέλος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν σχολιάζει τις δηλώσεις του», αλλά παρατήρησε πως «όλοι αυτοί που ασκούν έντονη κριτική στα εθνικά θέματα έχουν ως πρότυπο τον Ερντογάν». Όπως είπε, «για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά και έχει διαμορφώσει ένα αξιόπιστο αποτρεπτικό πλαίσιο».





