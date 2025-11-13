Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»

Σαφές μήνυμα για την ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου στην οπλοκατοχή και τέλος στην «κουλτούρα της βεντέτας» έστειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση των Βοριζίων.

Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»
13 Νοέ. 2025 12:59
Pelop News

Για αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής έκανε λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, τονίζοντας ότι «κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις». Όπως ανέφερε, οι ποινές για την παράνομη κατοχή όπλων θα φτάνουν πλέον σε βαθμό κακουργήματος, ενώ θα πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι για τον αφοπλισμό όσων κατέχουν παράνομα οπλισμό.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΑΝΤ1, ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια της Κρήτης, ασκώντας κριτική σε όσους επιχειρούν να εξωραΐσουν το φαινόμενο. «Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία, είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας παράλληλα ότι η σχετική δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη «του ξέφυγε» και «ήταν για να μην δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής».

Αναφερόμενος στη συζήτηση που άνοιξε μετά τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, ο Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να υιοθετήσει την αμερικανική κουλτούρα περί ελεύθερης οπλοκατοχής. «Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη αποδέχεται την οπλοκατοχή για όλους. Οι ΗΠΑ έχουν μια άλλη κουλτούρα. Η Ελλάδα έχει ένα πλαίσιο που ορίζει πότε είναι νόμιμη η οπλοκατοχή – όχι στη διεύρυνση των κριτηρίων», δήλωσε, προσθέτοντας πως σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη «κρίναμε ότι πρέπει να αυστηροποιηθεί αυτό το πλαίσιο».

Ο Υπουργός προανήγγειλε ότι οι παραβάσεις θα διώκονται πλέον σε βαθμό κακουργήματος «όχι μόνο για πολεμικά όπλα, όπως καλάσνικοφ, αλλά και για πιστόλια», ενώ έκανε λόγο για στοχευμένους ελέγχους και αυστηρότερο έλεγχο στη διακίνηση όπλων και σφαιρών.

«Κάτω από το έθιμο της βεντέτας, κρύβονται κανονικές εγκληματικές οργανώσεις», επεσήμανε ο Γιώργος Φλωρίδης, υπογραμμίζοντας πως η Δικαιοσύνη θα αντιμετωπίζει πλέον τέτοια φαινόμενα με τη μέγιστη αυστηρότητα.

Τέλος, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση δεν σχολιάζει τις δηλώσεις του», αλλά παρατήρησε πως «όλοι αυτοί που ασκούν έντονη κριτική στα εθνικά θέματα έχουν ως πρότυπο τον Ερντογάν». Όπως είπε, «για πρώτη φορά η Ελλάδα είναι ισχυρή αμυντικά και έχει διαμορφώσει ένα αξιόπιστο αποτρεπτικό πλαίσιο».


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:09 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες»
14:07 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Μαργαρίτα Καπνίση με τον Αντώνη Κουνάβη
14:06 Τηλέμαχος Χυτήρης: «Ο Ανδρέας ήταν ο τελευταίος των Μοϊκανών – Οι νέοι πολιτικοί είναι κατασκευασμένοι»
14:00 Πάτρα: Ζητείται χρηματοδότηση για τον Βιολογικό Πανεπιστημίου-ΠΝΓΠ – Γιατί κωφεύουν οι αρμόδιοι;
13:51 Από τον φόρο στο αποτέλεσμα, στον φόρο της συμπεριφοράς
13:49 Νέα αποζημίωση 12,2 εκατ. ευρώ για την ευλογιά – Ενισχύεται με 1 εκατ. η Δυτική Ελλάδα
13:43 Ιαπωνία: Οι αστυνομικοί επιτρέπεται πλέον να πυροβολούν αρκούδες
13:35 Εντυπωσιακό ΒΙΝΤΕΟ: Η μεταμόρφωση της Πατρών – Πύργου σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο λίγο πριν την ολοκλήρωση
13:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο πρώην αντιπρόεδρος υπερασπίστηκε τη θητεία του – Αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ για «ανεξέλεγκτες χορηγήσεις» και «διογκούμενες απάτες»
13:24 Μητσοτάκης από την Ελευσίνα: «Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά – Από τον Ιανουάριο αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς»
13:21 Η ΕΕ βάζει φρένο σε Shein και Temu: Έρχονται δασμοί στα μικρά πακέτα από την Κίνα
13:20 Kαμία απόφαση για προπονητή από την Παναχαϊκή
13:18 «Πάτρα Ενωμένη»: Επίθεση στη Δημοτική Αρχή για τους υδρογονάνθρακες – «Ντροπή κύριοι του Δήμου Πατρέων»
13:13 Νίκη Προαστείου: Καταγγελία στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ
13:11 ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: «Υπάρχουν εθιμικές ανθρωποκτονίες, κ. Μαρινάκη;» – Σκληρή απάντηση Τσουκαλά για τις δηλώσεις Φλωρίδη
13:08 Συνάντηση της νέας πρέσβειρας των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο: «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»
13:04 «Μου είπε “φεύγω”…»: Συγκλονίζει η μαρτυρία για τον 40χρονο κρεοπώλη που σκοτώθηκε στο Μαυρονέρι Κιλκίς
13:00 Απόφαση – σταθμός από το Εφετείο Πατρών: Ακυρώθηκε κατάσχεση λόγω έλλειψης τιμήματος πώλησης του «κόκκινου δανείου»
12:59 Φλωρίδης: «Κάτω από το έθιμο της βεντέτας κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις»
12:55 Ο ΟΠΑΘΑ έτοιμος για την πρεμιέρα στην Α2 Εθνική-Το ρόστερ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ