Φλόριντα: 20χρονη φοιτήτρια κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της

Μια υπόθεση που προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό έχει συγκλονίσει τη Φλόριντα, με πρωταγωνίστρια μια 20χρονη φοιτήτρια, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NBC News, η νεαρή γυναίκα φέρεται να γέννησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου μέσα στη λεκάνη της τουαλέτας στο σπίτι της στο Παλμ Κόουστ. Κατά τις ίδιες πηγές, φέρεται να παρακολούθησε το βρέφος, ένα κοριτσάκι, να κλαίει και να πνίγεται, χωρίς να παρέμβει.

Ακολούθως, σύμφωνα με τις αρχές, εγκατέλειψε το σπίτι της για να παρακολουθήσει μαθήματα στο πανεπιστήμιο και να συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση, επιστρέφοντας αργότερα για να θάψει το νεογέννητο στην αυλή της κατοικίας της.

BREAKING: 20-year-old Palm Coast mother has charges upgraded in drowning death of her newborn A Flagler County grand jury has indicted Anne Mae Demegillo, 20, who was originally charged with aggravated manslaughter but has now been indicted on first-degree murder charges. Her… https://t.co/QBO94OiAEW pic.twitter.com/bjPwjnEJnp — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) April 7, 2026

Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης

Σε βάρος της 20χρονης ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης πρώτου βαθμού, βαριά κακοποίηση ανηλίκου και απόκρυψη θανάτου με σκοπό την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Η κατηγορούμενη παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα εγγύησης.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου, ενώ αρχικά αντιμετώπιζε κατηγορίες για βαριά ανθρωποκτονία ανηλίκου. Μία εβδομάδα αργότερα είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερη με εγγύηση, η οποία εξασφαλίστηκε μέσω της οικογενειακής κατοικίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, η νεαρή φέρεται να ενημέρωσε φίλη της μέσω μηνύματος για όσα είχαν συμβεί, με αποτέλεσμα εκείνη να ειδοποιήσει τις αρχές.

Το χρονικό της φρίκης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορούμενη φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι, αφού το βρέφος σταμάτησε να κινείται, το τύλιξε σε κουβέρτα και το τοποθέτησε μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, τον οποίο έκρυψε στη ντουλάπα του δωματίου της.

Στη συνέχεια, φέρεται να μετέβη στο πανεπιστήμιο για να συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση και επέστρεψε αργότερα, προκειμένου να θάψει το νεογέννητο σε ρηχό τάφο στην αυλή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά των αρχών ότι η ίδια φέρεται να παρακολουθούσε το βρέφος να κινείται μέσα στο νερό και να κλαίει, περιμένοντας μέχρι να σταματήσει.

Στοιχεία από το κινητό και η σύνδεση με την υπόθεση της Casey Anthony

Κατά την έρευνα των αρχών, στο κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης εντοπίστηκαν φωτογραφίες της Casey Anthony, ενώ διαπιστώθηκαν και διαδικτυακές αναζητήσεις για πρόωρα νεογέννητα και τρόπους μείωσης της γονιμότητας.

Η υπόθεση της Άντονι είχε συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, όταν η εξαφάνιση της κόρης της και η καθυστερημένη ενημέρωση των αρχών οδήγησαν σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες δίκες της εποχής. Παρά τις βαριές κατηγορίες, τελικά καταδικάστηκε μόνο για ψευδή κατάθεση.

Δηλώσεις σοκ από τον σερίφη

Ο σερίφης της κομητείας Φλάγκλερ, Rick Staly, χαρακτήρισε την υπόθεση «βαθιά συγκλονιστική».

Όπως δήλωσε, πρόκειται για μια τραγική περίπτωση όπου μια μητέρα φέρεται να αντιμετώπισε το νεογέννητο παιδί της ως εμπόδιο στη ζωή της, επιλέγοντας να μην παρέμβει για να το σώσει.

Επόμενα βήματα

Η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της 20χρονης έχει προγραμματιστεί για τις 21 Απριλίου, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκτενώς τη δικαιοσύνη και την κοινή γνώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σκληρότητα των καταγγελλόμενων πράξεων, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της έρευνας, καθιστούν την υπόθεση μία από τις πιο σοκαριστικές των τελευταίων ετών.

