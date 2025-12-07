Φλόριντα: Άγρια δολοφονία 14χρονης, την πυροβόλησαν και έκαψαν το σώμα της

Δύο έφηβοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 14χρονης Ντάνικα Τρόι στη Φλόριντα, την οποία πυροβόλησαν και έκαψαν. Το έγκλημα φαίνεται να σχετίζεται με διαδικτυακή διαμάχη.

07 Δεκ. 2025 11:43
Pelop News

Δύο έφηβοι από τη Φλόριντα κατηγορούνται για τη φρικτή δολοφονία της 14χρονης Ντάνικα Τρόι, η οποία βρέθηκε νεκρή σε δασώδη περιοχή κοντά στο Pace, περίπου 27 χλμ. βόρεια της Πενσακόλα.

Η Ντάνικα είχε εξαφανιστεί στις 30 Νοεμβρίου, αλλά, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Σάντα Ρόσα, Μπομπ Τζόνσον, είχε χάσει τη ζωή της ήδη το προηγούμενο βράδυ. Το σώμα της εντοπίστηκε στις 2 Δεκεμβρίου, με εμφανή τραύματα από πολλαπλούς πυροβολισμούς και σημάδια από προσπάθεια καύσης.

Οι ύποπτοι, ο 14χρονος Κιμάρι Μπλέβινς και ο 16χρονος Γκάμπριελ Γουίλιαμς, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού εκ προμελέτης. Σύμφωνα με τις αρχές, η δολοφονία φαίνεται να σχετίζεται με μία διαδικτυακή διαμάχη: η Τρόι είχε μπλοκάρει τον Μπλέβινς στα social media και είχε προσβάλει τον Γουίλιαμς.

Ο σερίφης Τζόνσον τόνισε τη σοκαριστική φύση της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι οι δύο ανήλικοι δεν περιορίστηκαν σε έναν πυροβολισμό, αλλά επιχείρησαν να καλύψουν τα ίχνη της δολοφονίας καίγοντας το σώμα της. Οι αρχές διερευνούν περαιτέρω ενδεχόμενη εμπλοκή των γονέων των υπόπτων.

Οι δύο έφηβοι κρατούνται σε κέντρο κράτησης νέων, αλλά οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δικαστούν ως ενήλικες. Ο σερίφης δήλωσε ότι η υπόθεση έχει συγκλονίσει την κοινότητα, η οποία βλέπει για πρώτη φορά από το 2016 ανθρωποκτονία με θύμα και θύτη ανήλικους στην κομητεία.

