Φλόριντα: Μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και λίγες ώρες μετά ανέβασε φωτογραφία τους στα social media

Η αστυνομία της κομητείας Lee εντόπισε νεκρή την 39χρονη Zenaida Alvarez το βράδυ του Σαββάτου, μέσα σε σπίτι όπου είχε καταφύγει μαζί με τα παιδιά της. Ο πρώην σύντροφός της, Leosbey Cuesta de Armas, 31 ετών, κατηγορείται ότι τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και λίγες ώρες αργότερα ανέβασε κοινή τους φωτογραφία στο Facebook.

Το χρονικό της φρίκης ξεκίνησε όταν ο δράστης φέρεται να παρακολούθησε την Alvarez μέχρι την οικία μιας φίλης της. Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομία, κρύφτηκε μέσα σε ένα ντουλάπι τροφίμων περιμένοντας να εμφανιστεί το θύμα.

Η φίλη της 39χρονης τον είδε «να την καρφώνει με το βλέμμα κρατώντας ένα μαχαίρι» μέσα από μια χαραμάδα της πόρτας. Όταν εκείνη ούρλιαξε, ο άνδρας όρμησε επάνω στην Alvarez και τη μαχαίρωσε επανειλημμένα, ακόμη κι όταν εκείνη είχε ήδη καταρρεύσει.

Αφού την άφησε αιμόφυρτη, διέφυγε χωρίς να πει λέξη. Η αστυνομία τον καταδίωξε στην κομητεία Hardee, όπου τελικά συνελήφθη μετά από σύγκρουση του οχήματός του με στύλο.

Ωστόσο, στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στη δολοφονία και τη σύλληψή του, ο 31χρονος ήταν ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα. Δημοσίευσε μια φωτογραφία του με την Alvarez σε παραλία, συνοδευόμενη από σχόλια χρηστών που εξέφραζαν ευχές για τη σχέση τους.

Η τραγική αλήθεια αποκαλύφθηκε όταν ένας συγγενής του θύματος σχολίασε κάτω από τη φωτογραφία: «Η ξαδέρφη μου είναι δυστυχώς νεκρή. Δεν ξέρω πώς αυτός ο άνθρωπος είχε το θράσος να ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία. Η οικογένειά μου είναι συντετριμμένη».

Η Zenaida Alvarez, μητέρα δύο παιδιών, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινότητά της, σύμφωνα με τους συγγενείς της που μίλησαν στο Gulf Coast News.

Ο Leosbey Cuesta de Armas αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, διάρρηξη με σωματική βία και επικίνδυνη επίθεση κατά αστυνομικού. Οι αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση «ένα από τα πιο ψυχρά εγκλήματα των τελευταίων ετών» στη Φλόριντα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



