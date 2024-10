Φλόριντα: Τρομάζουν οι δορυφορικές εικόνες της NASA με τον τυφώνα Μίλτον πάνω από το Μεξικό

Λίγες ώρες πριν την επέλαση του επικίνδυνου τυφώνα Μίλτον στη Φλόριντα, είδαν το φως της δημοσιότητας νέες διαστημικές φωτογραφίες.

Η NASA δημοσίευσε τις εικόνες από το πέρασμα του τυφώνα πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοικτά των ακτών της χερσονήσου Γιουκατάν.

Ο κυκλώνας Μίλτον προσεγγίζει τις ακτές του Κόλπου της Φλόριντας σήμερα, αφήνοντας στους κατοίκους μονάχα λίγες ώρες για να εκκενώσουν την περιοχή ή να προστατευτούν προτού η καταιγίδα προκαλέσει μια απειλητική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις, σε μια περιοχή που επλήγη από τον κυκλώνα Ελίν πριν από δύο εβδομάδες.

Hurricane #Milton is pictured as a Category 5 storm in the Gulf of Mexico off the coast of Yucatan Peninsula from the space station on Oct. 8, 2024. pic.twitter.com/S7Hpe5GFMp

