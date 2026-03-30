Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή

Την ενοχή του Κωνσταντίνου Φλώρου για την επίθεση σε βάρος του Βασίλη Γραμμένου στο περιστύλιο της Βουλής τον Απρίλιο του 2024 πρότεινε ο εισαγγελέας του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, κρίνοντας ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτει πλήρως η πράξη της βιαιοπραγίας. Όπως ανέφερε στην αγόρευσή του, ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και η ενέργειά του καλύπτει τόσο την αντικειμενική όσο και την υποκειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος.

Η εισαγγελική πρόταση στρέφεται κατά του ανεξάρτητου βουλευτή, που προέρχεται από τους «Σπαρτιάτες», ο οποίος δικάζεται για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή την ώρα άσκησης των καθηκόντων του. Η υπόθεση αφορά το επεισόδιο που είχε σημειωθεί όταν ο Βασίλης Γραμμένος κατευθυνόταν προς την Ολομέλεια, ενόψει της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου.

Κατά την απολογία του, ο Κωνσταντίνος Φλώρος παραδέχθηκε ότι η αντίδρασή του ήταν λανθασμένη, λέγοντας πως ενήργησε υπό το βάρος της συναισθηματικής φόρτισης. Υποστήριξε όμως ότι προηγήθηκε υβριστική αναφορά του Βασίλη Γραμμένου προς τη μητέρα του και επέμεινε ότι αυτή ήταν η αιτία που τον οδήγησε στο ξέσπασμα. Όπως είπε, δεν περίμενε ούτε ο ίδιος ότι θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο και δήλωσε ότι θα αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να εμποδίσει τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης να ασκήσει τα καθήκοντά του ή να συμμετάσχει στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Περιγράφοντας τη δική του εκδοχή, ανέφερε ότι μετά την ένταση βγήκε από την αίθουσα, αναζήτησε τον κ. Γραμμένο για να του ζητήσει εξηγήσεις, ακολούθησε σπρώξιμο μεταξύ τους και στη συνέχεια τον άρπαξε από τον γιακά και του έβαλε τρικλοποδιά.

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο Κωνσταντίνος Φλώρος είπε πως, αν όφειλε συγγνώμη, αυτή θα αφορούσε прежде απ’ όλα τη μητέρα του, σε περίπτωση που δεν την είχε υπερασπιστεί, αλλά και τους πολίτες που τον ψήφισαν. Παράλληλα, ανέφερε ότι, αν δεν υπήρχαν οι περιοριστικοί όροι να μην πλησιάζει και να μην επικοινωνεί με τον Βασίλη Γραμμένο, θα είχε επιδιώξει επαφή μαζί του, σημειώνοντας πως υπήρξαν και προσπάθειες προσέγγισης μέσω του προέδρου της Βουλής.

Η διαδικασία συνεχίζεται πλέον με τις αγορεύσεις των συνηγόρων, μετά την ξεκάθαρη πρόταση του εισαγγελέα υπέρ της καταδίκης του βουλευτή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



