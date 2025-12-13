Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι – Αναζητείται και τρίτος συνεργός

Στην αθωότητά τους συνεχίζουν να επιμένουν ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, παρότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τη θέση τους. Οι δυο τους θα περάσουν τη Δευτέρα την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στην υπόθεση της 5ης Οκτωβρίου, κατά την οποία δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης. Μετά τη συγκέντρωση καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων, οι ανακριτικές αρχές κατέληξαν στη στοιχειοθέτηση κατηγορητηρίου εις βάρος τους, περνώντας πλέον επίσημα από τη θέση του μάρτυρα στη θέση του κατηγορούμενου.

Το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά έναν 30χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει ρόλο συνεργού. Ο άνδρας αυτός βρίσκεται στο εξωτερικό και, εφόσον δεν εμφανιστεί αυτοβούλως, είναι πιθανό να εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή του.

Στο μεταξύ, οι δύο 22χρονοι που είχαν εντοπιστεί και συλληφθεί λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας εξ αυτών, που παραδόθηκε μόνος του στις αρχές, θεωρείται πλέον ο φυσικός αυτουργός της εκτέλεσης.

