Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι – Αναζητείται και τρίτος συνεργός

Η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα μπαίνει σε κρίσιμη φάση, με τον 33χρονο ανιψιό και τον φίλο του επιχειρηματία να απολογούνται τη Δευτέρα στην Καλαμάτα, ενώ οι τηλεφωνικές συνομιλίες τους μετά το έγκλημα θεωρούνται κομβικά στοιχεία για την έρευνα.

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι - Αναζητείται και τρίτος συνεργός
13 Δεκ. 2025 10:48
Pelop News

Στην αθωότητά τους συνεχίζουν να επιμένουν ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα, παρότι οι τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τη θέση τους. Οι δυο τους θα περάσουν τη Δευτέρα την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας για να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στην υπόθεση της 5ης Οκτωβρίου, κατά την οποία δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης. Μετά τη συγκέντρωση καταθέσεων και αποδεικτικών στοιχείων, οι ανακριτικές αρχές κατέληξαν στη στοιχειοθέτηση κατηγορητηρίου εις βάρος τους, περνώντας πλέον επίσημα από τη θέση του μάρτυρα στη θέση του κατηγορούμενου.

Το τρίτο ένταλμα σύλληψης αφορά έναν 30χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει ρόλο συνεργού. Ο άνδρας αυτός βρίσκεται στο εξωτερικό και, εφόσον δεν εμφανιστεί αυτοβούλως, είναι πιθανό να εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή του.

Στο μεταξύ, οι δύο 22χρονοι που είχαν εντοπιστεί και συλληφθεί λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Ο ένας εξ αυτών, που παραδόθηκε μόνος του στις αρχές, θεωρείται πλέον ο φυσικός αυτουργός της εκτέλεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:43 «Οικογένεια για πάντα», η ατάκα της Έιμι Σούμερ έπειτα από τον χωρισμό της μετά από 7 χρόνια γάμου
16:31 Λευκορωσία: Με εντολή Λουκασένκο αποφυλακίστηκαν 123 κρατούμενοι, έπειτα από συμφωνία με τις ΗΠΑ
16:19 Αγρότες: Δεν θα πάνε στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου, οι λόγοι της άρνησής τους, ΒΙΝΤΕΟ
16:10 Φάκελος τρένο: Η μόδα των «light train» και… Πάτρα όπως Βαρκελώνη!
16:00 Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο από το 2024» – Οι υποψίες της οικογένειας για τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου BINTEO
15:48 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο μεταφέρει το συλλαλητήριο στο αγροτικό μπλόκο Εγλυκάδας – Κοινή κινητοποίηση με τους αγρότες
15:36 Μάνχαϊμ: Μονοκινητήριο συνετρίβη σε δρόμο κατά την αναγκαστική προσγείωση – Σοβαρά τραυματίας ο πιλότος
15:24 ΝΔ για Χιλετζάκη: «Ανενεργό μέλος εδώ και χρόνια – έχει διαγραφεί οριστικά»
15:12 Πάτρα: Αντίσταση σε έλεγχο στο λιμάνι και σύλληψη 36χρονου – Η SIS αποκάλυψε απαγόρευση εισόδου
15:08 Πάτρα: Φωτιά σε διαμέρισμα φοιτήτριας στον 4ο όροφο – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:00 Κίνδυνος μπλακ άουτ στις οδικές μεταφορές: Κλάδος σε οριακή κατάσταση ζητά άμεση συνάντηση με την κυβέρνηση
14:48 Κωνσταντίνος Τασούλας από Καλάβρυτα: «Οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές, διεκδικήσιμες και έγκυρες» ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
14:36 Ερντογάν μετά τη συνάντηση με Πούτιν: «Η ειρήνη δεν είναι μακριά» – Στόχος τώρα διάλογος με τον Τραμπ για το ουκρανικό
14:24 Νίκος Μουτσινάς: Η ζωή μετά την τηλεόραση, η ακυρωμένη προσπάθεια για παιδί και το νέο του όνειρο ως θεραπευτής NLP
14:12 Χαρακόπουλος στη Βουλή: Πολιτική σταθερότητα, ευρωπαϊκή αναβάθμιση και «δίχτυ» στήριξης σε νοικοκυριά – νέους
14:00 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου 37χρονος για οπλοκατοχή – Δεν συνδέεται με τον βασικό φάκελο
13:48 Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Ελπιδοφόρου στη Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι επενδύσεις
13:36 Το φιλί που έγινε viral: Μπισμπίκης και Βανδή ξανά στη σκηνή του έρωτα ΒΙΝΤΕΟ
13:24 Πάτρα: Μια βραδιά για τον Καρκαβίτσα: Λογοτεχνία, έρευνα και νέες αναγνώσεις στο Πολύεδρο
13:12 Μητσοτάκης: «Διπλή αποστολή» ως το 2027 – Μήνυμα για μεταρρυθμίσεις και ευρωπαϊκή πορεία της χώρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ