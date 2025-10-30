Φοινικούντα: Μυστήριο με μήνυμα σε συγγενή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ δύο μέρες πριν το φονικό

Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι καταθέσεις για τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη

30 Οκτ. 2025 22:57
Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε το κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας στις 5 Οκτωβρίου 2025 παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με νέα στοιχεία να περιπλέκουν το τοπίο. Τα θύματα, ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης αλβανικής καταγωγής, έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς, ενώ δύο 22χρονοι –ένας Ελληνοβρετανός και ένας Έλληνας– έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί, αλληλοκατηγορούμενοι για το έγκλημα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Mega και της εκπομπής «Live News», δύο ημέρες πριν το φονικό, στις 3 Οκτωβρίου και ώρα 21:07, συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτη δέχτηκε μήνυμα από «πακιστανικό» κινητό –τηλέφωνο μίας χρήσης. Το μήνυμα, αγνώστου περιεχομένου, προήλθε από αριθμό που ανήκει στον A.Μπ., Πακιστανικής καταγωγής με διεύθυνση στο Κερατσίνι, ο οποίος φέρεται να έχει καταχωρημένα στο όνομά του περίπου 40 τέτοια τηλέφωνα. Οι αρχές διερευνούν ενδελεχώς την προέλευση και το περιεχόμενο του μηνύματος, θεωρώντας το πιθανό κομμάτι ενός ευρύτερου πλαισίου εκβιασμού ή προειδοποίησης.

Η υπόθεση, που εξιχνιάστηκε αρχικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνει και προηγούμενη απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του ιδιοκτήτη στις 7 Σεπτεμβρίου 2025, με πυροβολισμό από αεροβόλο πιστόλι. Οι δύο 22χρονοι φέρονται να εμπλέκονται και σε αυτό το περιστατικό, με τις καταθέσεις τους να παρουσιάζουν αντιφάσεις: ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται τη φυσική αυτουργία, ρίχνοντας ευθύνες στον συνεργό του, ενώ το κίνητρο εικάζεται να σχετίζεται με οικονομικές διαφορές ή εκβιασμό για χρήματα.

Πρόσφατη αυτοψία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ) στο χώρο του εγκλήματος. Οι ειδικοί συνέλεξαν επιπλέον υλικό από κρίσιμα σημεία, όπως η ρεσεψιόν και η δεύτερη πόρτα εισόδου, ενώ εξετάζουν βίντεο από περίπου 300 κάμερες στην περιοχή, που συνέβαλαν στην ταυτοποίηση των δραστών και την ιχνηλάτηση της διαδρομής τους με λευκό σκούτερ Honda SH.

Παράλληλα, κρίσιμη μαρτυρία κατέθεσε γυναίκα από κοινότητα κοντά στη Μεσσήνη, η οποία είδε τους δύο ύποπτους έξω από την οικία της το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου –λίγες ώρες πριν το φονικό– και άκουσε διαλόγους και τηλεφωνικές συνομιλίες τους. Η κατάθεσή της, που δόθηκε στις 28 Οκτωβρίου, θεωρείται κομβική και ενισχύει την εικόνα προμελετημένου σχεδίου.

Η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας συνεχίζει τις διαδικασίες, λαμβάνοντας μυστικές καταθέσεις από συγγενείς θυμάτων και άλλα πρόσωπα, ενώ εξετάζονται τηλεφωνικά ίχνη, πιθανή εμπλοκή τρίτου ή τέταρτου ατόμου –συμπεριλαμβανομένου ηθικού αυτουργού– και αλλαγές σε διαθήκη του ιδιοκτήτη. Οι αρχές εικάζουν ότι η αρχική πρόθεση ήταν εκφοβισμός ή εκβιασμός, που εξελίχθηκε σε τραγωδία, με τους δράστες να διαφεύγουν αρχικά προς Καλλιθέα και Airbnb καταλύματα.

Το μυστήριο βαθαίνει με κενά όπως η τύχη των όπλων, η περούκα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε και η ακριβής διαδρομή διαφυγής, ενώ η υπόθεση παραμένει ανοιχτή εν αναμονή νέων εξελίξεων.
