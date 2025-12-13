Φοινικούντα: Ο αδελφός του δεύτερου θύματος «σπάει τη σιωπή» – Υποψίες, απόπειρες και η άγνοια της οικογένειας για τις εξελίξεις

Για τις δραματικές αποκαλύψεις στην υπόθεση της Φοινικούντας μίλησε ο αδελφός του Βασίλη Γιαννόπουλου, του επιστάτη του κάμπινγκ και δεύτερου θύματος της διπλής δολοφονίας. Περιγράφοντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» όσα γνώριζε μέχρι το μοιραίο βράδυ, ανέφερε πως, αν και στο παρελθόν είχε σκεφτεί την πιθανότητα εμπλοκής του ανιψιού, ποτέ δεν είχε αποδείξεις που να στηρίζουν μία τέτοια υποψία.

«Το να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε και του τα παρείχε όλα… είναι τρελό», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε για την τελευταία τους συνομιλία, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία. «Μιλήσαμε το προηγούμενο βράδυ, το Σάββατο. Δεν μου είπε τίποτα. Λέγαμε τα δικά μας, ποτέ δεν μου μιλούσε για όσα συνέβαιναν εκεί», τόνισε.

Όπως εξήγησε, όταν τον ρώτησε για τις εξελίξεις στις δύο προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του, ο αδελφός του τού είχε απαντήσει πως δεν υπήρχε κάτι νεότερο πέρα από τη διερεύνηση της Αστυνομίας. «Και το επόμενο βράδυ…» συμπλήρωσε, αφήνοντας την πρόταση μετέωρη.

«Δεν έχουμε καμία ενημέρωση από την Αστυνομία»

Ο ίδιος υποστήριξε ότι από τη στιγμή της δολοφονίας μέχρι σήμερα η οικογένεια δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση.

«Το έμαθα από τα σάιτ. Ενημέρωση από την Αστυνομία δεν έχω», είπε, επισημαίνοντας ότι πληροφορήθηκε το συμβάν περίπου στις 11 το βράδυ, ενώ, σύμφωνα με την ομολογία, η δολοφονία είχε γίνει γύρω στις 8:15.

Η συνομιλία με τον ανιψιό

Ο αδελφός περιέγραψε πως, προσπαθώντας να μάθει τι είχε συμβεί, επικοινώνησε με τον Κώστα και τον Διονύση. Ο τελευταίος τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι όντως είχε σημειωθεί δολοφονία στο κάμπινγκ.

«Ταλαιπωρημένο τον άκουσα, στεναχωρημένο… ήμουν μέχρι τις 3 στο νοσοκομείο από την πίεση», είπε.

Από τότε, όπως σημείωσε, δεν υπήρξε καμία επαφή με τον ανιψιό.

Οι δύο απόπειρες δολοφονίας πριν το τελικό χτύπημα

Ο αδελφός του θύματος αναφέρθηκε και στις δύο απόπειρες που είχαν προηγηθεί:

– Η πρώτη, όπως του είχε πει ο αδελφός του, συνέβη όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Κάποιος του έστησε ενέδρα και τον χτύπησε στο κεφάλι με όπλο, που αποδείχθηκε αεροβόλο.

– Η δεύτερη απόπειρα έγινε λίγες ώρες αργότερα, όταν γείτονας είδε ένα μηχανάκι να κινείται ύποπτα προς το μέρος του. Εκείνος μαζί με έναν ακόμη άνθρωπο επιχείρησαν να το καταδιώξουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Φοβούμενος για τη ζωή του, ο Γιαννόπουλος είχε μεταφερθεί στο κάμπινγκ θεωρώντας πως, λόγω της παρουσίας πολλών ανθρώπων, θα ήταν πιο ασφαλής.

Άγνοια για διαθήκες και οικογενειακές εντάσεις

Σε ερώτηση για τις αλλαγές στη διαθήκη και τις οικογενειακές διαμάχες που φέρονται να προηγήθηκαν, ο αδελφός δήλωσε πως δεν γνώριζε τίποτα.

«Δεν ήξερα για διαθήκες, για τσακωμούς… Ήταν ο αγαπημένος του ανιψιός», υπογράμμισε.

Ζήτησε τέλος τη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία όσων ευθύνονται: «Θέλω να βρεθούν οι πραγματικοί ένοχοι και να πληρώσουν. Ήταν το στήριγμά μας στην οικογένεια».

Οι αντιφάσεις του ανιψιού και το «δέσιμο» της υπόθεσης

Η δολοφονία σημειώθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Τότε ο ανιψιός υποστήριζε ότι ο δράστης πυροβόλησε και εναντίον του, δίχως όμως καμία από τις έξι σφαίρες να τον τραυματίσει. Ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να διαφύγει και επικοινώνησε όχι με τις Αρχές, αλλά με τον 32χρονο επιχειρηματία που, σύμφωνα με την έρευνα, φέρεται να είναι εργοδότης των δύο νεαρών εκτελεστών.

Ο ανιψιός έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις, μέχρι που —σύμφωνα με τις Αρχές— τα στοιχεία συνέδεσαν τον ίδιο και τον επιχειρηματία με τον ρόλο του ηθικού αυτουργού. Το όπλο της δολοφονίας και η μοτοσικλέτα διαφυγής παραμένουν μέχρι σήμερα άφαντα.





