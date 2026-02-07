Φοίβος Καρακίτσος: «Ο θάνατος είναι μία δημιουργημένη απάτη»

Μέσα από τις σελίδες του νέου του βιβλίου «5 Ημέρες – Ενα σύντομο ταξίδι σοφίας προς την προσωπική σου ελευθερία» (εκδ. Παπαζήση), με απλό, κατανοητό, άμεσο λόγο και παραθέτοντας παραδείγματα ζωής, καλεί τον αναγνώστη να σκάψει βαθιά εντός του και, αμφισβητώντας καθιερωμένες βεβαιότητες, να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τον κόσμο.

Με αφορμή την παρουσίαση του πονήματός του, τη Δευτέρα (ώρα 18:30) στην αίθουσα εκδηλώσεων του My Way Hotel & Events, ο Φοίβος Καρακίτσος μιλάει στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» για την ελευθερία του ατόμου, τον ρόλο της μνήμης και των πεποιθήσεων στη διαμόρφωση της συνείδησης, τη διάκριση σεξουαλικότητας-σεξ, τον φόβο του θανάτου και τη σημασία της αγάπης.

– Τι σας ώθησε να γράψετε το «5 Ημέρες»;

Οι «5 Ημέρες» θα μπορούσε κανείς να πει πως είναι το απόσταγμα της μελέτης μου. Ο στόχος του έργου μου υπήρξε πάντα ο άνθρωπος και ο ανώτερος προορισμός του, το νοούμενο και αυτό που παραμένει κρυμμένο από την αντίληψή μας. Στα προηγούμενα βιβλία μου νιώθω πως έκανα όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις, και τώρα ήταν η στιγμή να δώσω και τις «οδηγίες χρήσης». Πάντα όμως μέσα από παραδείγματα ζωής.

– Στο βιβλίο σας τονίζετε τη σημασία της ελευθερίας του ατόμου, που του στερούν οι αναμνήσεις, οι γνώσεις, οι πεποιθήσεις του. Πώς μπορεί κάποιος να απελευθερωθεί από όσα τον έχουν διαμορφώσει;

Είναι σημαντικό πρώτα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο εαυτός μας. Να έχουμε γνώση της λειτουργίας του. Λίγο-πολύ λειτουργούμε σαν μια μηχανή, όσο παράξενο κι αν ακούγεται αυτό. Ο,τι βάζεις μέσα σε αυτή τη μηχανή και όσο τη ρυθμίζεις σωστά, έτσι ακριβώς θα λειτουργεί -είτε με καλό τρόπο, είτε με κακό. Υπό τους όρους μιας σύνθεσης, οι αναμνήσεις μας είναι αυτές που παράγουν και την ενότητα που εμείς στη συνέχεια ονομάζουμε συνείδηση. Ακόμα και οι γνώσεις που νομίζουμε πως έχουμε, είναι στην ουσία κάτι που θυμόμαστε. Θα πρέπει, λοιπόν, καταρχάς να γίνει αυτή η διαπίστωση. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε αυτά που αληθινά γνωρίζουμε, σε αυτά που είναι μέσα μας και που εμπιστευόμαστε. Ο φιλόσοφος εξαπατά τον εαυτό του και κυνηγά συνεχώς την πληροφορία. Η αληθινή γνώση, όμως, δεν είναι πληροφορία, δεν είναι κάτι που μπορείς να μάθεις. Οσο και να διαβάσεις για τον έρωτα, δεν θα μάθεις τίποτα αν δεν ερωτευτείς ο ίδιος, αν δεν καείς από έρωτα.

– Αγγίζετε και το θέμα της σεξουαλικότητας, που είναι «ομορφιά και επίγνωση του πραγματικού σας εαυτού». Τη διαχωρίζετε σαφώς από το σεξ. Μας εξηγείτε αυτή τη διάκριση;

Ο άνθρωπος κινείται μέσα από τα πέντε κέντρα λειτουργίας του. Τα τρία εσωτερικά του κέντρα -το κινητικό, το συναισθηματικό και το νοητικό- και τα δύο εξωτερικά, το ενστικτώδες και το σεξουαλικό. Το σεξουαλικό μας κέντρο συμμετέχει σε όλα τα υπόλοιπα κέντρα. Κανένα από τα παραπάνω κέντρα δεν είναι αυτόνομο από τη σεξουαλικότητα, από το σεξουαλικό κέντρο. Εμείς, όμως, έχουμε παρανοήσει αυτή την ομορφιά και την έχουμε μετατρέψει σε νεύρωση, σε εκτόνωση.

Η σεξουαλικότητα μέσα μας είναι χαρά, είναι αγάπη. Είναι η ορμή που σε κάνει να βλέπεις τον ουρανό πιο γαλανό, που σε κάνει να κοιτάζεις τη θάλασσα και να ονειρεύεσαι, που σε κάνει να βλέπεις τα λουλούδια και να χαίρεσαι που ανθίζουν. Είναι η ορμή που σε κάνει να χαίρεσαι με το ωραίο, με το όμορφο. Είναι κάψιμο και ενέργεια, αστρική ύλη, πυρηνική ενέργεια. Ακόμα και στον θρησκευτικό άνθρωπο, αυτόν που αγαπάει αληθινά, η σεξουαλικότητα ρέει μέσα του. Αυτή η σεξουαλικότητα είναι ιερή. Εμείς, όμως, επιλέγουμε μόνο τη φτηνή εκδοχή της: το σεξ. Και την έχουμε ταυτίσει απόλυτα με αυτό.

– Χαρακτηρίζετε τον θάνατο ως «κατασκεύασμα», ενώ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους φόβους του ανθρώπου. Πώς εξηγείτε αυτή την αντίφαση;

Ο θάνατος είναι μία απάτη. Δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος είναι μία δημιουργημένη απάτη, μία βιομηχανία τρόμου, την οποία εκμεταλλεύονται κάποιοι πολύ ικανοί. Η ζωή που ζούμε είναι μια μορφή της συνολικής μας ύπαρξης, μια ενεργειακή αντανάκλαση στον καθρέφτη του σύμπαντος, και ο θάνατος είναι μόνο ένα επεισόδιο αυτής της μορφής. Δεν είναι το τέλος, όπως και η γέννηση δεν είναι η αρχή. Δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει μόνο διαφοροποίηση στην κατάσταση ύπαρξης. Ολα είναι ενέργεια, σχηματοποιημένες μορφές ενέργειας. Εσείς, εγώ, το τραπέζι απέναντι, όλα είναι ενέργεια, δονήσεις ενέργειας που έχουν πάρει μία μορφή. Εμείς όμως παραμένουμε κολλημένοι με την ύλη και ταυτίζουμε απόλυτα την ύπαρξη με αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ενώ και οι ίδιοι οι φυσικοί επιστήμονες έχουν καταλήξει πως ο χώρος είναι πιο σημαντικός από την ύλη, εμείς ακόμα δεν μπορούμε να δεχτούμε πως ο άυλος κόσμος είναι πιο σημαντικός από τον υλικό κόσμο που γνωρίζουμε. Η άγνοια λοιπόν και η δραματοποίηση του ίδιου του θανάτου σαν γεγονός είναι από τις μεγαλύτερες απάτες που ζει ο άνθρωπος σήμερα. Για να αλλάξει αυτό, χρειάζεται μια παγκόσμια συνειδησιακή επανάσταση.

– «Αγαπήστε χωρίς κανέναν περιορισμό» παροτρύνετε, τονίζοντας τη σημασία της αγάπης. Ανθρωποι, ωστόσο, που δεν έχουν αγαπηθεί, πώς μπορούν να μάθουν να καλλιεργούν αυτό το μεγαλειώδες συναίσθημα;

Η αγάπη στην οποία αναφέρομαι δεν έχει την κοινή μορφή την οποία έχουμε συνηθίσει να της δίνουμε. Δεν έχει, δηλαδή, τη συμβατικότητα που συνήθως αντιλαμβανόμαστε. «Αγαπάω το σπίτι μου, αγαπάω το αυτοκίνητό μου, αγαπάω τη δουλειά μου». Αυτή δεν είναι η αγάπη για την οποία μιλάω. Η αληθινή αγάπη είναι κάτι βαθύτερο. Και για να τη βρει κανείς χρειάζεται να ψάξει, να βυθιστεί μέσα του, να σκάψει, να κάνει ένα εσωτερικό προσκύνημα για να την εντοπίσει.

– Υπάρχει κάτι που στέκεται εμπόδιο στον δρόμο σας προς την προσωπική ελευθερία ή την έχετε κατακτήσει, παρά τις υποχρεώσεις που σας επιβάλλει η επαγγελματική σας δραστηριότητα;

Οταν λέμε ελευθερία, δεν μιλάμε για μια κατάκτηση. Μιλάμε για μια διαδικασία ζωής. Για μια διαδικασία η οποία χρειάζεται διάρκεια, προσπάθεια και αγώνα. Την ελευθερία, όπως την εννοείτε, μπορούμε να πούμε ότι την έχουν κατακτήσει μόνο οι πραγματικά φωτισμένοι άνθρωποι. Εμείς οι υπόλοιποι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να θυμόμαστε τον εαυτό μας μέσα στην πραγματική ζωή.

– Αν το «5 Ημέρες» κλόνιζε μία μόνο βαθιά ριζωμένη βεβαιότητα του αναγνώστη -για αρχή- ποια θα θέλατε να είναι αυτή;

Η αγάπη. Αυτό που θα ήθελα να εντυπωθεί στον αναγνώστη και να καταλάβει είναι πως ο μόνος δρόμος είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας βγάλει μακριά από όλες τις ανωμαλίες και τις στρεβλώσεις της ζωής. Η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος για τον Θεό. Ο Θεός είναι δίπλα μας, και είναι αγάπη.

