Φονική έκκρηξη στο Νέο Δελχί: Τι ψάχνουν οι Αρχές

Μια ισχυρή έκρηξη σε αυτοκίνητο που είχε σταματήσει σε φανάρι κοντά στον σταθμό μετρό του Κόκκινου Φρουρίου στο Νέο Δελχί προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 20, σύμφωνα με την αστυνομία της πρωτεύουσας. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 μ.μ. τοπική ώρα τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, σε μια πολυσύχναστη περιοχή της παλιάς πόλης, γνωστή για τις αγορές και την πυκνή κυκλοφορία.

Ο επίτροπος της αστυνομίας του Νέου Δελχί, Σατίς Γκόλτσα, ανέφερε ότι το όχημα, ένα αργά κινούμενο αυτοκίνητο, σταμάτησε σε κόκκινο φανάρι έξω από την είσοδο 1 του σταθμού μετρό, όταν πυροδοτήθηκε η έκρηξη. Η βλάστηση προκάλεσε άμεσα πυρκαγιά που κατέστρεψε γειτονικά οχήματα και μοτοσικλέτες, ενώ έσπασε τζάμια σε γκουρντβάρα, σιχ ναό λατρείας, σε απόσταση 500 μέτρων. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές φρίκης, με διαμελισμένα πτώματα και ανθρώπους να καίγονται ζωντανοί, όπως δήλωσε η 27χρονη Dharmindra Dhaga στο AFP.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, από το Μπουτάν όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, τόνισε ότι «οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» και εξέφρασε βαθιά θλίψη για τις απώλειες. Η έρευνα, υπό την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών και ιατροδικαστών, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατικής ενέργειας, με βασικό ρόλο τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας. Ο υπουργός Εσωτερικών, Αμίτ Σαχ, που επισκέφθηκε τον τόπο του δυστυχήματος, διαβεβαίωσε ότι «όλες οι πτυχές διερευνούνται» και ότι σύντομα θα προκύψουν συμπεράσματα. Η αστυνομία καταχώρησε υπόθεση βάσει του νόμου κατά της τρομοκρατίας UAPA και του νόμου για τα εκρηκτικά.

Σε ένδειξη συναγερμού, οι αρχές ενεργοποίησαν μέτρα ασφαλείας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Βομβάης και της πολιτείας Ούταρ Πραντές, ενώ η δύναμη φύλαξης βασικών εγκαταστάσεων (CISF) έθεσε σε ετοιμότητα το αεροδρόμιο, το μετρό και κυβερνητικά κτίρια. Το Κόκκινο Φρούριο, μνημείο της εποχής των Μουγκάλ και σύμβολο ανεξαρτησίας, θα παραμείνει κλειστό για τρεις ημέρες, ενώ η αγορά Chandni Chowk έκλεισε σήμερα λόγω φόβου. Η πρεσβεία των ΗΠΑ προέτρεψε τους πολίτες της να αποφεύγουν πλήθη κοντά στο μνημείο και τουριστικές ζώνες.

Το Κόκκινο Φρούριο, χτισμένο τον 17ο αιώνα, αποτελεί κεντρικό τουριστικό πόλο στην παλιά πόλη, περίπου 6 χιλιόμετρα από το Κοινοβούλιο, και φιλοξενεί ετήσιους λόγους πρωθυπουργών την Ημέρα Ανεξαρτησίας.

