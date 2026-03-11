Φονική φωτιά στην Ελβετία: Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Φονική φωτιά στην Ελβετία: Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο
11 Μαρ. 2026 7:30
Pelop News

Στην Ελβετία η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε λεωφορείο στο Κερτσέρ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο -άγνωστο όμως σε ποια κατάσταση- ενώ άλλοι δύο δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Η ταυτότητα των τραυματιών είναι γνωστή, αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ελβετία, αλλά όχι και αυτή των τραυματιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:59 «Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό», το υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της εκπαιδευτικού
7:51 «Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους», το πλάνο της Κυβέρνησης για αισχροκέρδεια στα καύσιμα
7:39 Πάτρα: Πώς απατεώνες έπεισαν γυναίκα για κρυπτονομίσματα και της πήραν 10.000 ευρώ
7:30 Φονική φωτιά στην Ελβετία: Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο
7:25 Πυρηνικό δίλημμα: Προφανώς, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την τεχνολογία
7:16 Κόκκινος συναγερμός στη Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ, η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 7 βαλλιστικούς πυραύλους και 7 drones
7:06 Καιρός: Τα σύννεφα δεν σταματούν την άνοιξη! Τι ισχύει για Πάτρα και Δυτική Ελλάδα
23:59 Τι πρέπει να τρώμε για να λειτουργεί σωστά το έντερο μας, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται
23:39 «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague», η αποκάλυψη της Marca
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ