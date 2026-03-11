Φονική φωτιά στην Ελβετία: Έξι νεκροί και πέντε τραυματίες σε λεωφορείο

Στην Ελβετία η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη σε λεωφορείο στο Κερτσέρ προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πέντε, αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο -άγνωστο όμως σε ποια κατάσταση- ενώ άλλοι δύο δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Βίντεο και φωτογραφίες από αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν ένα όχημα να τυλίγεται στις φλόγες και να καταστρέφεται ολοσχερώς.

Η ταυτότητα των τραυματιών είναι γνωστή, αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ελβετία, αλλά όχι και αυτή των τραυματιών.

JUST IN: Man sets himself on fire on a bus in Kerzers, Switzerland, killing and injuring multiple people. – Blick/FOCUS pic.twitter.com/mC6Uihzo8A — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 10, 2026

