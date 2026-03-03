Φονική καραμπόλα με ένα νεκρό και τραυματίες στην Ποσειδώνος

Στη καραμπόλα που σημειώθηκε στο ύψος του Αλίμου, ενεπλάκησαν πέντε οχήματα.

Φονική καραμπόλα με ένα νεκρό και τραυματίες στην Ποσειδώνος
03 Μαρ. 2026 7:38
Pelop News

Ο τραγικός απολογισμός καραμπόλας οχημάτων που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος τα ξημερώματα της Τρίτης 3/03/2026, είναι ένα νεκρός και δυο τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην καραμπόλα που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα.

Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων διεξάγει η Τροχαία.

