Φονική καραμπόλα με ένα νεκρό και τραυματίες στην Ποσειδώνος

Ο τραγικός απολογισμός καραμπόλας οχημάτων που σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος τα ξημερώματα της Τρίτης 3/03/2026, είναι ένα νεκρός και δυο τραυματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην καραμπόλα που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου ενεπλάκησαν συνολικά πέντε οχήματα.

Από τη σύγκρουση που σημειώθηκε ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα δύο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων διεξάγει η Τροχαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



