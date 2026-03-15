Φόνος στην Καλαμαριά: Δίωξη για συμμορία στα δύο άτομα που ήταν με τον 20χρονο τη στιγμή της δολοφονίας του

Ο ένας από τους δύο, ο 19χρονος, εμφανίστηκε πριν λίγο στην ανακρίτρια, ενώ ο άλλος δεν έχει εντοπιστεί ακόμα

 

15 Μαρ. 2026 16:57
Pelop News

Συμπληρωματική δίωξη για συμμορία, σε βαθμό πλημμελήματος, ασκήθηκε εις βάρος των δύο προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο που έχασε τη ζωή του κατά το φονικό επεισόδιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ των δύο αυτών κατηγορουμένων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος εμφανίστηκε το μεσημέρι, συνοδεία δικηγόρου, στην Α’ Τακτική Ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία για τη δολοφονία του 20χρονου.

Ο 19χρονος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Το δεύτερο άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Ήδη εις βάρος και των δύο η εισαγγελέας είχε απαγγείλει δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος κατηγορούμενος ως δράστης της δολοφονίας διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ κρατείται μέχρι να απολογηθεί την Τρίτη στην ανακρίτρια.

 

