Φοροδιαφυγή: Αχαΐα και Ηλεία πρωταγωνιστούν στις παραβάσεις, δείτε τι εντόπισαν οι «ράμπο» της ΑΑΔΕ

Σαρωτικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έφεραν στο φως υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, και πολλά περιστατικά σε Πάτρα και Αχαΐα. Τα στοιχεία αφορούν ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο 2025, σε τουριστικές επιχειρήσεις, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία και beach bar.

Η κατάσταση στην Αχαΐα και Δυτική Ελλάδα

Αχαΐα : 43,61% παραβατικότητα

: 43,61% παραβατικότητα Αιτωλοακαρνανία : 42,07%

: 42,07% Ηλεία: 47,22% ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πανελλαδικά

Η Πάτρα και οι γύρω περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο των ελέγχων λόγω υψηλής συγκέντρωσης επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού, όπου εντοπίστηκαν σημαντικές παραβάσεις, όπως μη έκδοση αποδείξεων και μη διασύνδεση POS.

Περιοχές με υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής

Εκτός από την Δυτική Ελλάδα υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής παρατηρήθηκαν στις εξής περιοχές:

Στερεά Ελλάδα: Αττική 37,32%, Εύβοια 47,44%, Βοιωτία 34,04% Πελοπόννησος: Κορινθία 54,02%, Αρκαδία 45,88%, Λακωνία 42,15% Κρήτη: Λασίθι 42,77%, Χανιά 43,83% Νότιο Αιγαίο: Κυκλάδες 33%, Δωδεκάνησα 39,72%

Παραδείγματα κυρώσεων στη Δυτική Ελλάδα

Στον Πύργο , σε ψητοπωλείο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 6.699 αποδείξεις αξίας 60.338,95 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο.

, σε ψητοπωλείο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 6.699 αποδείξεις αξίας 60.338,95 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρο λουκέτο. Η Πάτρα βρέθηκε μεταξύ των πόλων που εντοπίστηκαν επιχειρήσεις παροχής προσωπικών υπηρεσιών να μην εκδίδουν αποδείξεις και σφραγίστηκαν για 2 ημέρες.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Συνολικά οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επέβαλαν πρόστιμα και λουκέτα 48 και πλέον ωρών, σε 300 επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον χώρο της εστίασης και της μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλιών (69%), ενώ εντοπίστηκαν συνολικά 202 περιπτώσεις μη διασύνδεσης POS ταμειακών μηχανών στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 2.590.500 ευρώ.

Ενδεικτικά:

· Στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε εστιατόριο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 18.515 αποδείξεις, αξίας 275.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών (υπότροπος).

· Στην Πάρο, σε επιχείρηση κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 7 αποδείξεις συνολικής αξίας 111.000 ευρώ και δεν είχε διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο ύψους 33.360,85 ευρώ και λουκέτο 2 ημερών.

· Στο Γύθειο Λακωνίας, σε super market που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 5.409 φορολογικά στοιχεία, αξίας 101.000 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και 48ωρη σφράγιση καταστήματος.

· Στις Σέρρες, σε ζαχαροπλαστείο που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 13.246 αποδείξεις, συνολικής αξίας 102.229,69 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 4 ημερών (υπότροπος).

· Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις – για το 2021 και 2022 – 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

· Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

· Στην Κατερίνη, σε κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών ρουχισμού που δεν είχε διαβιβάσει στην πλατφόρμα e-send 6.378 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 35.108,71 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και 2ήμερο λουκέτο.

· Στη Σαντορίνη, σε 2 δημοφιλή beach bar που δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις συνολικής αξίας 1.644,25 ευρώ και 1.141,13 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 2 ημερών.

· Στη Ρόδο, σε επιχείρηση εκμετάλλευσης παιχνιδιών θαλάσσης που δεν είχε εκδώσει 20 αποδείξεις συνολικής αξίας 6.489,91 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

· Στους Παξούς, σε καφετέρια που εξέδωσε 214 ανακριβή φορολογικά στοιχεία αξίας 3.672,27 ευρώ, επιβλήθηκε πρόστιμο και λουκέτο 2 ημερών.

· Στη Σάμο, σε εστιατόριο που δεν είχε εκδώσει 14 αποδείξεις, επιβλήθηκαν προσαυξημένες κυρώσεις λόγω υποτροπής, βάζοντας λουκέτο για 96 ώρες.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται επίσης:

· σε επιχειρήσεις μίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων παραλίας, με 48ωρα λουκέτα να μπαίνουν σε πλαζ στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τη Ρόδο, τη Σάμο, την Κέρκυρα, τη Σύρο, την Σίφνο, τον Πόρο και την Αίγινα για μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.

· σε επιχειρήσεις παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με κομμωτήρια και λοιπές υπηρεσίες καλλωπισμού στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και πολλά νησιά του Αιγαίου να σφραγίζονται για 2 ημέρες, λόγω μη έκδοσης αποδείξεων αξίας άνω των 55.000 ευρώ συνολικά.

