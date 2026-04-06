Φορολογικές δηλώσεις 2026: Χρεωστικά «ραβασάκια» με το καλημέρα, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

06 Απρ. 2026 9:47
Pelop News

Με ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με πέρυσι ξεκίνησε η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τις πρώτες 20 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας (έως 4/4), έχουν υποβληθεί 797.275 δηλώσεις, έναντι 940.392 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ροή αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα μετά το Πάσχα, όταν η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αυτόματη υποβολή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων για μισθωτούς και συνταξιούχους.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Από την ανάλυση των έως τώρα στοιχείων προκύπτει ότι ο μέσος φόρος για τα χρεωστικά εκκαθαριστικά αγγίζει τα 1.125 ευρώ. Αναλυτικά η εικόνα της αγοράς:

  • Χρεωστικά (25,4%): 202.827 φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν συνολικά 228 εκατ. ευρώ.

  • Πιστωτικά (35%): 279.727 δικαιούχοι αναμένουν επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να διαμορφώνεται στα 284,1 ευρώ.

  • Μηδενικά (39,6%): 315.721 δηλώσεις δεν κατέγραψαν οφειλή ή επιστροφή.

Κλιμακωτές εκπτώσεις και δόσεις

Το υπουργείο Οικονομικών παρέχει κίνητρα για την έγκαιρη υποβολή και εξόφληση του φόρου έως τις 31 Ιουλίου:

  • Έκπτωση 4%: Για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως 15 Μαΐου.

  • Έκπτωση 3%: Για υποβολές από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

  • Έκπτωση 2%: Για υποβολές από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου.

Όσοι δεν επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή, μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό σε 8 μηνιαίες δόσεις (Ιούλιος 2026 – Φεβρουάριος 2027) ή σε έως 12 δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Η ΑΑΔΕ κινείται με υψηλές ταχύτητες στο μέτωπο των επιστροφών. Ήδη 6 στους 10 δικαιούχους (118.110 φορολογούμενοι) έχουν λάβει τα χρήματά τους. Για όσους δεν έχουν οφειλές, οι πιστώσεις γίνονται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ για όσους έχουν χρέη, οι συμψηφισμοί διενεργούνται κεντρικά. Σημειώνεται ότι οι οφειλές από τον φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα, ώστε οι φορολογούμενοι να μη χάνουν το δικαίωμα της έκπτωσης.

