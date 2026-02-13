Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες «παγίδες» στις προσυμπληρωμένες να προσέξετε, πώς να γλιτώσετε έξτρα φόρους και πρόστιμα

Ανοίγει 16 Μαρτίου η πλατφόρμα ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις. Τι να προσέξετε.

Φορολογικές δηλώσεις
13 Φεβ. 2026 10:51
Pelop News

Η αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος 2025 έχει ξεκινήσει: η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (TAXISnet) αναμένεται να ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026. Φέτος, για πρώτη φορά, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρουν τη δήλωσή τους προσυμπληρωμένη και έτοιμη προς αυτόματη υποβολή μετά το Πάσχα, εφόσον δεν παρέμβουν.

Οι ειδικοί προειδοποιούν όμως: η προσυμπλήρωση δεν είναι εγγύηση ορθότητας. Λάθη από εργοδότες, τράπεζες ή μη ενημερωμένα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν σε υπερφορολόγηση, πέναλτι 22% για αποδείξεις και πρόστιμα. Οι τέσσερις πιο συχνές και ακριβές παγίδες είναι:

  1. Κλειδωμένο εισόδημα και παρακρατηθείς φόρος Οι κωδικοί 301-302-303-304 (αποδοχές μισθωτών/συνταξιούχων) και οι παρακρατηθέντες φόροι είναι κλειδωμένοι από τις βεβαιώσεις αποδοχών που έστειλαν οι εργοδότες/ασφαλιστικά ταμεία. Αν υπάρχει λάθος (π.χ. υπερβολικό ποσό, μη λογισμένη άδεια, bonus κ.λπ.), η ΑΑΔΕ θα σας φορολογήσει βάσει αυτών.
    –> Λύση: Ζητήστε άμεσα διόρθωση βεβαίωσης από τον εργοδότη/ΕΦΚΑ πριν υποβάλετε.
  2. Αποδείξεις και πέναλτι 22% Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν οι δαπάνες με κάρτα/ηλεκτρονικά μέσα καλύπτουν το 30% του εισοδήματος. Αν όχι, επιβάλλεται φόρος 22% στη διαφορά. Πολλοί πιστεύουν ότι «όλα είναι προσυμπληρωμένα», αλλά λείπουν συχνά δαπάνες (π.χ. ενοίκιο, ιατρικά έξοδα, δίδακτρα) που δεν έχουν περάσει ακόμα.
    –> Λύση: Ελέγξτε τον πίνακα 6 και προσθέστε χειροκίνητα αποδείξεις που λείπουν.
  3. Αδήλωτα/μη ενημερωμένα τέκνα και φοροαπαλλαγές Η προσυμπλήρωση μπορεί να μην έχει ενημερωθεί για τέκνα που έγιναν προστατευόμενα το 2025, σπουδάζουν, έχουν αναπηρία ή άλλαξαν κατάσταση. Αυτό στερεί έκπτωση φόρου 900–1.800 ευρώ ανά τέκνο.
    –> Λύση: Ελέγξτε & προσθέστε/διορθώστε στον πίνακα 8 (εξαρτώμενα μέλη).
  4. Τεκμήρια διαβίωσης και ανάλωση κεφαλαίου Τα τεκμήρια (σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη, δεξαμενές) υπολογίζονται αυτόματα και συχνά υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημα. Η προσυμπλήρωση δεν εφαρμόζει αυτόματα την ανάλωση κεφαλαίου από προηγούμενα έτη. Το αποτέλεσμα, φόρος για «αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας».
    –> Λύση: Συμπληρώστε χειροκίνητα πίνακα 6 (ανάλωση κεφαλαίου) με αποδείξεις από προηγούμενα έτη.

Τι να κάνετε πριν πατήσετε «Υποβολή»

  • Ελέγξτε βεβαιώσεις αποδοχών & τραπεζικές κινήσεις
  • Προσθέστε αποδείξεις & εξαρτώμενα μέλη
  • Εφαρμόστε ανάλωση κεφαλαίου αν χρειάζεται
  • Αποθηκεύστε προσωρινά & συμβουλευτείτε λογιστή αν έχετε ενοίκια, μετοχές ή επιχειρηματική δραστηριότητα

Η έγκαιρη διόρθωση είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε έξτρα φόρους, πρόστιμα και ταλαιπωρία. Η ΑΑΔΕ δίνει περιθώριο αλλαγών μέχρι την οριστική υποβολή.

