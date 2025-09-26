Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή

Οι τυχεροί λαχνοί αναρτήθηκαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Φορολοταρία
26 Σεπ. 2025 13:26
Pelop News

Η φορολοταρία της ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Αυγούστου 2025 ανέδειξε 556 τυχερούς φορολογούμενους. Ένας μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα έπαθλα μοιράζονται σε ποσά από 20.000 έως 1.000 ευρώ. Οι τυχεροί λαχνοί αναρτήθηκαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς εδώ.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
  • 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας
  • 50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας
  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας
  • Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Ποιοι συμμετέχουν
Στις δημόσιες κληρώσεις συμμετέχουν αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει η φορολογική διοίκηση, τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και έχουν ηλικία άνω των 18 ετών, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής,

Έχουν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής, εφόσον είναι υπόχρεοι.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:37 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: Ένοχη η σιωπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
14:29 Ιράν και Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία 25 δισ. δολαρίων για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών
14:21 Καταδίωξη από τη Βαρυμπόμπη ως το ΣΕΦ για να συλληφθούν μοτοσικλετιστές που έκαναν κόντρες
14:11 Ολυμπιακός: Επιστροφές αλλά και τρεις απόντες από το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
14:07 Δυτική Ελλάδα: Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες – Προειδοποίηση από την Περιφέρεια
13:54 Παρέμβαση Βενιζέλου για τα Τέμπη: «Η τραγωδία δεν τελειώνει χωρίς κάθαρση»
13:50 Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση
13:41 Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
13:37 Απεργία 1η Οκτωβρίου 2025: Θα λειτουργούν τα Μέσα Μεταφοράς και τα ταξί – Ποιοι συμμετέχουν
13:29 Αργεντινή: Βασάνισαν, βίασαν και σκότωσαν σε live μετάδοση μια 15χρονη και δύο 20χρονες
13:26 Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Δείτε αν είστε ένας από τους 556 τυχερούς – 50.000 ευρώ στον μεγάλο νικητή
13:21 Δείτε ποιες κατηγορίες παίρνουν επίδομα 250 ευρώ τον Νοέμβριο
13:13 Πάτρα: Σύγχρονη, ασφαλής παιδική χαρά στον υπαίθριο χώρο των Παλαιών Σφαγείων
13:06 Πάτρα: Το «Talks» αλλάζει χέρια και περνά σε νέο ιδιοκτήτη!
13:03 Τόσο θα κοστίσει στον Ολυμπιακό ο Νιλικινά, τι πλήρωσε στην Παρτίζαν
13:00 Δάνειο – εφιάλτης που αγγίζει το 1 εκ. ευρώ στην Παναχαϊκή!
12:54 Η Πλαζ είναι έτοιμη να υποδεχτεί το patrathlon 2025
12:46 Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα
12:43 Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο νεαροί για διακίνηση κάνναβης
12:42 Πάτρα – Φωτιά στο Παναχαϊκό: Επιχειρούν 65 πυροσβέστες και 8 εναέρια – «Βρέχει» στάχτες στο κέντρο ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ