Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στα Εξάρχεια, όταν φορτηγό έχασε τον έλεγχο στην Καλλιδρομίου, προκάλεσε ζημιές σε σειρά σταθμευμένων οχημάτων και «φράκαρε» στο οδόστρωμα, μπλοκάροντας την κυκλοφορία.

21 Οκτ. 2025 14:26
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε στην περιοχή των Εξαρχείων, καθώς φορτηγό προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον εννέα αυτοκίνητα πριν ακινητοποιηθεί στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10:15 το πρωί, όταν το όχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προσέκρουσε διαδοχικά σε σταθμευμένα Ι.Χ., προκαλώντας σοβαρές και ελαφρύτερες φθορές.

Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε τη σκηνή λέγοντας: «Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, μετά ένας δεύτερος, ένας τρίτος και στο τέλος ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα».

Το φορτηγό παραμένει ακινητοποιημένο στο σημείο, δημιουργώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει επιχείρηση απομάκρυνσης του βαρέος οχήματος, ώστε να αποκατασταθεί η ροή στην περιοχή.
