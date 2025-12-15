Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ

Φως και ελπίδα «πλημμύρισαν» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την Κάτω Αχαΐα στη «Νύχτα των Ευχών» που ήταν αφιερωμένη σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των δημοτών κατά τη σκληρή δοκιμασία της καταστροφικής πυρκαγιάς του περασμένου Αυγούστου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εθελοντές, φορείς, σύλλογοι, αλλά και ιδιώτες που με την προσφορά τους αποτέλεσαν λαμπρό παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

«Η δημόσια επιβράβευση όλων όσοι ήταν εκεί, τις δύσκολες και κρίσιμες ώρες, προσφέροντας τη βοήθειά τους στους συνδημότες μας είναι όχι μόνο υποχρέωσή μας, αλλά και κοινωνική μας ευθύνη. Η προσφορά εθελοντών, συλλόγων, φορέων, αλλά και των τοπικών Αρχών υπήρξε ανεκτίμητη. Ευχή όλων, με τη δύναμη της συλλογικότητας, να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δήμου, συμμετέχοντας σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση.

Η εκδήλωση περιλάμβανε ακόμη μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» με τη συμμετοχή της χορωδίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, κεράσματα, bazaar και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.

Συγκεκριμένα, από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Αλεξόπουλο τιμήθηκαν οι, Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών και ΒΙ.ΠΕ., Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Π.Τ. ΕΕΣ Πάτρας, ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας, 116 ΠΜ Αράξου, Κ.Υ. Κ. Αχαΐας, Γιατροί του Κόσμου, UNICEF, ΑΜΚΕ ΙΚΕΛΟΣ, ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, Χαμόγελο του Παιδιού, Εμπορικός Σύλλογος Δύμης, Co2gether, Όραμα σε Αποστολή, Φωτεινό Αστέρι, 2ο Σύστημα Προσκόπων, Σύλλογοι Αλισσαίων «Πείρος», Δυμαρίστη, Νιφορεΐκων και Ποντίων Απιδεώνας, Coffee Island K. Aχαΐας, RECYCOM, Γεώργιος Κούρτης και Βασίλης Κουτσογιαννόπουλος, ιδιώτες εθελοντές, κ.α.

Οι βραβεύσεις ήταν συμβολικές και στα πρόσωπα των τιμηθέντων ο Δήμος ευχαριστεί για ακόμη μία φορά όλους ήταν εκεί τη δύσκολη στιγμή.

