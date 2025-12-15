Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εθελοντές, φορείς, σύλλογοι, αλλά και ιδιώτες που με την προσφορά τους αποτέλεσαν λαμπρό παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
15 Δεκ. 2025 13:02
Pelop News

Φως και ελπίδα «πλημμύρισαν» το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την Κάτω Αχαΐα στη «Νύχτα των Ευχών» που ήταν αφιερωμένη σε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των δημοτών κατά τη σκληρή δοκιμασία της καταστροφικής πυρκαγιάς του περασμένου Αυγούστου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν εθελοντές, φορείς, σύλλογοι, αλλά και ιδιώτες που με την προσφορά τους αποτέλεσαν λαμπρό παράδειγμα κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.

«Η δημόσια επιβράβευση όλων όσοι ήταν εκεί, τις δύσκολες και κρίσιμες ώρες, προσφέροντας τη βοήθειά τους στους συνδημότες μας είναι όχι μόνο υποχρέωσή μας, αλλά και κοινωνική μας ευθύνη. Η προσφορά εθελοντών, συλλόγων, φορέων, αλλά και των τοπικών Αρχών υπήρξε ανεκτίμητη. Ευχή όλων, με τη δύναμη της συλλογικότητας, να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο», ανέφερε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Δήμου, συμμετέχοντας σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση.

Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ

Η εκδήλωση περιλάμβανε ακόμη μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα «Τα παιδιά κάτω στον κάμπο» με τη συμμετοχή της χορωδίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας, κεράσματα, bazaar και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους.

Συγκεκριμένα, από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τον Δήμαρχο, Γρηγόρη Αλεξόπουλο τιμήθηκαν οι, Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Πυροσβεστική Υπηρεσία Πατρών και ΒΙ.ΠΕ., Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Π.Τ. ΕΕΣ Πάτρας, ΣΕΔΙΠ Δυτικής Αχαΐας, 116 ΠΜ Αράξου, Κ.Υ. Κ. Αχαΐας, Γιατροί του Κόσμου, UNICEF, ΑΜΚΕ ΙΚΕΛΟΣ, ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, Χαμόγελο του Παιδιού, Εμπορικός Σύλλογος Δύμης, Co2gether, Όραμα σε Αποστολή, Φωτεινό Αστέρι, 2ο Σύστημα Προσκόπων, Σύλλογοι Αλισσαίων «Πείρος», Δυμαρίστη, Νιφορεΐκων και Ποντίων Απιδεώνας, Coffee Island K. Aχαΐας, RECYCOM, Γεώργιος Κούρτης και Βασίλης Κουτσογιαννόπουλος, ιδιώτες εθελοντές, κ.α.

Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ

Οι βραβεύσεις ήταν συμβολικές και στα πρόσωπα των τιμηθέντων ο Δήμος ευχαριστεί για ακόμη μία φορά όλους ήταν εκεί τη δύσκολη στιγμή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:40 Μαρινάκης προς αγρότες: Στις 3 η απάντηση της Κυβέρνησης – «Υπάρχουν μαξιμαλιστικά αιτήματα – Ο διάλογος έχει όρια»
13:38 Αστείες ιστορίες με φοιτητικές εργασίες που χάρισαν άφθονο γέλιο (ίσως και λίγο …τρόμο)
13:36 Με τον «Καραγκιόζη στο σπίτι της Κοκκόνας» ξεκίνησαν οι Χριστουγεννιάτικες παραστάσεις θεάτρου Σκιών
13:30 Σε 24ωρη απεργία την Τρίτη οι εργαζόμενοι στο ΓΝ Πατρών «Άγιος Ανδρέας» – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Δημαρχείο
13:28 Ο άνθρωπος που όρμησε απέναντι στα όπλα: Σχεδόν 1 εκατ. δολάρια δωρεές για τον ήρωα της επίθεσης στο Σίδνεϊ
13:24 Με μεγάλη συμμετοχή και παλμό η ετήσια Ολομέλεια του σπιράλ
13:21 Όταν η ποίηση επιστρέφει στην καρδιά: «Καρδιακές Αναρτήσεις» της Μαρίας Καλογεράτου στην Πάτρα
13:18 Μνημόνιο συνεργασίας από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους Γιατρούς του Κόσμου
13:15 Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
13:13 Από πορτιέρης στη Συγγρού σε «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του 65χρονου πίσω από τους τόνους κοκαΐνης
13:08 Πολύ καλή εμφάνιση για τον Ανδρέα Μπιτσάκο
13:02 Φως κι ελπίδα στη Νύχτα των Ευχών στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας ΦΩΤΟ
13:00 Μεγάλη συναυλία Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αίγιο: Αλλαγή χρόνου με Χρήστο Δάντη
12:57 Ναύπακτος: Το ‘βαλε στο τέρμα και φόρεσε χειροπέδες
12:55 Ο Απόλλωνας δεν πήρε “δώρα”, φουλάρει για Κηφισιά
12:54 Αιτωλικό: Συλλήψεις σε καταστήματα για παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικών αθλητικών καναλιών
12:51 Χαρίτσης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό αντί στον διάλογο
12:50 Δείτε ποιος αστέρας του ποδοσφαιρικού θα συμμετάσχει στην ταινία «Fast & Furious»
12:48 Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Αλλαγές σε βαθμολόγιο, μισθούς, θητεία και εθελοντική στράτευση γυναικών
12:47 ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% στις κενές θέσεις εργασίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
χασχαχασ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ