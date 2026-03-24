Φωτιά σε αποθήκη εκκλησίας στη Λεωφόρο Λιοσίων ΦΩΤΟ

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τρίτης 24/3 σε αποθηκευτικό χώρο εκκλησίας που βρίσκεται στη Λεωφόρο Λιοσίων, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο κτίριο με αριθμό 301 και γρήγορα επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον χώρο. Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τη σκεπή, ενώ το εσωτερικό του οικήματος υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες. Ωστόσο, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρίσκεται στο σημείο σε προληπτική ετοιμότητα.

