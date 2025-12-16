Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολίχνη – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (16 Δεκεμβρίου) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Λαχανά, στην Πολίχνη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε άλλα διαμερίσματα της πολυκατοικίας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είχε καταφύγει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος για να προστατευτεί από τους καπνούς.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για προληπτικούς λόγους, ενώ από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές, κυρίως στον χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος.

