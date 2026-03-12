Φωτιά στη Μέση Ανατολή: Απειλές από το Ιράν για «λουτρό αίματος», πλήγματα στον Κόλπο και εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ

Εκρηκτικό παραμένει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή, καθώς η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Ιράν, τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εξακολουθεί να παράγει καθημερινά νέα επεισόδια, στρατιωτικές κινήσεις και σκληρές δημόσιες προειδοποιήσεις. Στο επίκεντρο της νέας κλιμάκωσης βρίσκονται τόσο οι επιθέσεις και οι αναχαιτίσεις drones σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του Κόλπου όσο και η ανοιχτή απειλή της Τεχεράνης ότι δεν θα επιτρέψει καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της στα νησιά του Περσικού Κόλπου.

Τον τόνο της ιρανικής πλευράς ανέβασε ακόμη περισσότερο ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος με ανάρτησή του προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια εναντίον ιρανικών νησιών θα σημάνει το τέλος κάθε αυτοσυγκράτησης από την Τεχεράνη. Στο ίδιο μήνυμα διατύπωσε τη φράση ότι ο Περσικός Κόλπος θα «γεμίσει με το αίμα των εισβολέων», ενώ απέδωσε προσωπική ευθύνη στον Ντόναλντ Τραμπ για ενδεχόμενες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών.

Η απειλή αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς τα ιρανικά νησιά στον Κόλπο βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμη γεωστρατηγική θέση, κοντά σε θαλάσσιες οδούς από τις οποίες διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας. Το Reuters σημείωσε ότι η σύγκρουση έχει ήδη επεκταθεί σε θαλάσσιες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων και σε πλήγματα που ενισχύουν τον φόβο για σοβαρή διατάραξη των μεταφορών και της τροφοδοσίας πετρελαίου.

Homeland or Death! Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint. We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders. The blood of American soldiers is Trump’s personal responsibility. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026

Στο πεδίο, η εικόνα παραμένει ρευστή και ανησυχητική. Το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν έπληξε δεξαμενές καυσίμων στο Μπαχρέιν, ενώ drones χτύπησαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στο λιμάνι Σαλάλα του Ομάν. Την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε drones που κατευθύνονταν προς το πετρελαϊκό κοίτασμα Σέιμπα, υπογραμμίζοντας ότι οι ενεργειακές υποδομές του Κόλπου παραμένουν σαφής στόχος μέσα στη νέα φάση της σύγκρουσης.

Παράλληλα, η ένταση αποτυπώθηκε και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές του Ντουμπάι ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό με drone που έπεσε σε κτίριο κοντά στο Dubai Creek, ενώ δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις έκαναν λόγο για εκρήξεις και καπνό στην πόλη. Στο Κουβέιτ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έξι γραμμές μεταφοράς ρεύματος τέθηκαν εκτός λειτουργίας αφού επλήγησαν από συντρίμμια drones που είχαν αναχαιτιστεί, με τις υπηρεσίες να διαβεβαιώνουν ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση παραμένουν υπό έλεγχο.

Ανάλογη ανησυχία επικρατεί και στο Μπαχρέιν, όπου αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν καπνό κοντά στην περιοχή του διεθνούς αεροδρομίου, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν παράθυρα και εξαερισμό λόγω καπνού από πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις υδρογονανθράκων. Οι τοπικές αρχές απέδωσαν το περιστατικό σε ιρανική επίθεση εναντίον δεξαμενών καυσίμων στο κυβερνείο του Μουχαράκ.

Στο μέτωπο του Ισραήλ, δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι ακούστηκαν εκρήξεις πάνω από την Ιερουσαλήμ, μετά την ενεργοποίηση σειρήνων και την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν πυραύλους που κατευθύνονταν προς το ισραηλινό έδαφος και ότι η αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε για την αναχαίτισή τους. Παράλληλα, ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι στοχοθέτησε τις ισραηλινές αεροπορικές βάσεις Παλμαχίμ και Όβντα, καθώς και το αρχηγείο της Σιν Μπετ, με χρήση drones.

Η ευρύτερη εικόνα δείχνει ότι η κρίση έχει πλέον σαφή επίδραση και στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Reuters και άλλα διεθνή μέσα σημειώνουν ότι τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, δεξαμενόπλοια και θαλάσσιες οδούς του Κόλπου τροφοδοτούν φόβους για περαιτέρω εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου και για νέα ισχυρή πληθωριστική πίεση διεθνώς. Αυτός είναι και ο λόγος που η κατάσταση αντιμετωπίζεται πλέον όχι μόνο ως πολεμική κλιμάκωση, αλλά και ως κρίσιμος παράγοντας αποσταθεροποίησης της παγκόσμιας οικονομίας.

