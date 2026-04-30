Φωτιά στην Πάρνηθα κάτω από το καζίνο – Μεγάλη κινητοποίηση και διακοπή κυκλοφορίας, επιχειρούν και εναέρια μέσα ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι κάτω από το καζίνο, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό της. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

30 Απρ. 2026 12:21
Pelop News

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Απριλίου στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πάρνηθα, στη θέση Μαυροβούνι, κάτω από το καζίνο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική και θαμνώδη έκταση, προκαλώντας άμεση και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, με τις νεότερες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 95 πυροσβέστες, 22 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές, την ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ» με drone της Πυροσβεστικής, καθώς και τέσσερα αεροσκάφη. Παράλληλα, συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η αντίδραση των δυνάμεων ήταν άμεση, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο κοντά σε χαράδρα, στοιχείο που ενισχύει την επιχειρησιακή πίεση στο πεδίο. Οι επίγειες και εναέριες ρίψεις εξελίσσονται με στόχο να περιοριστεί γρήγορα το μέτωπο και να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Για λόγους ασφαλείας, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ προς το καζίνο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο της Πυροσβεστικής και να αποφευχθεί η έκθεση πολιτών σε κίνδυνο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα δεδομένα στο πεδίο παραμένουν δυναμικά και η εικόνα της φωτιάς μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

