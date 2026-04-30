Παγκράτι: Ένταλμα σύλληψης για τον 59χρονο μετά την επίθεση στην 22χρονη για το πάρκινγκ

Σε φάση αναζήτησης από τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται ο 59χρονος που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρος 22χρονης στο Παγκράτι, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του. Η υπόθεση, που προκάλεσε έντονη αντίδραση λόγω της αγριότητας του περιστατικού και της αφορμής του καβγά, παίρνει πλέον δικαστική τροπή, ενώ ο κατηγορούμενος δεν έχει μέχρι στιγμής εντοπιστεί.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ένταλμα εκδόθηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Απριλίου, στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση. Σε βάρος του 59χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, ενώ οι αστυνομικοί έχουν λάβει εντολή να τον εντοπίσουν και να τον οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αριστοξένου, στο Παγκράτι, όταν η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να σταθμεύσει ή να ξεπαρκάρει το όχημά της και ακολούθησε έντονη λογομαχία με τον 59χρονο οδηγό δικύκλου. Σύμφωνα με μαρτυρίες και τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, ο άνδρας φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή θεωρούσε ότι η 22χρονη καθυστερούσε και του δημιουργούσε πρόβλημα στο σημείο όπου συνήθιζε να αφήνει τη μοτοσικλέτα του.

Η ένταση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κλιμακώθηκε γρήγορα. Ο 59χρονος φέρεται πρώτα να εξύβρισε τη 22χρονη και στη συνέχεια να της επιτέθηκε σωματικά, χτυπώντας την και ρίχνοντάς την στο έδαφος. Από την επίθεση η νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι και χρειάστηκε να φορέσει νάρθηκα, γεγονός που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη δικογραφία που ακολούθησε.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, με τις αρχές να αναζητούν τον κατηγορούμενο ώστε να εκτελεστεί το ένταλμα. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ο 59χρονος έχει ταυτοποιηθεί και φέρεται να κατοικεί πολύ κοντά στο σημείο της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει βρεθεί μέχρι αυτή την ώρα.

