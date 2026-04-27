Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση στην 22χρονη, αναγνωρίστηκε ο δράστης

Νέα στοιχεία για την επίθεση στο Παγκράτι, όπου 22χρονη κατέληξε με σπασμένο πόδι μετά από καβγά με οδηγό μηχανής την ώρα που επιχειρούσε να παρκάρει.

27 Απρ. 2026 14:25
Σοβαρή επίθεση σε βάρος 22χρονης στο Παγκράτι, το μεσημέρι του Σαββάτου, έχει προκαλέσει οργή, καθώς η νεαρή γυναίκα κατέληξε με σπασμένο πόδι έπειτα από επεισόδιο με οδηγό μηχανής.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, η 22χρονη επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της, όταν οδηγός δικύκλου φέρεται να άρχισε να τη βρίζει επειδή καθυστερούσε και δεν ήθελε να περιμένει.

Την έριξε στο έδαφος και εξαφανίστηκε

Κατά την ίδια καταγγελία, ο οδηγός της μηχανής κατέβηκε και επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα, σπρώχνοντάς την με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο δράστης μπήκε σε πολυκατοικία της περιοχής.

Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ μετά την έξοδό της υπέβαλε μήνυση στις Αρχές.

«Έκλαιγε με λυγμούς»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε την ένταση που επικράτησε.

«Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κοπέλα ήταν σε άσχημη κατάσταση.

«Έκλαιγε με λυγμούς. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η Αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί», είπε χαρακτηριστικά.

Αναγνώρισε τον φερόμενο δράστη

Μετά την ταυτοποίηση του δικύκλου που είχε εμπλακεί στο περιστατικό, οι αστυνομικοί αναζήτησαν πρόσωπα από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη.

Αρχικά υπέδειξαν στην 22χρονη φωτογραφία του ιδιοκτήτη της μηχανής, τον οποίο όμως η ίδια δεν αναγνώρισε ως δράστη.

Στη συνέχεια της υποδείχθηκε ο αδελφός του ιδιοκτήτη, τον οποίο η νεαρή γυναίκα αναγνώρισε ανεπιφύλακτα ως τον άνδρα που της επιτέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναζητήθηκε για να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το οποίο έληξε στις 23:59 της 26ης Απριλίου 2026, χωρίς αποτέλεσμα.

