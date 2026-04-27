Παγκράτι: Της έσπασε το πόδι γιατί «τόλμησε» να παρκάρει

Σοβαρή καταγγελία για επίθεση σε βάρος 23χρονης γυναίκας στο Παγκράτι διερευνά η Αστυνομία, μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και είχε ως αποτέλεσμα η νεαρή να μεταφερθεί τραυματισμένη στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα συνέβησαν στην οδό Αριστοξένου, την ώρα που η 23χρονη επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Τότε, οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή χρειάστηκε να περιμένει. Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα.

Διαβάστε επίσης: Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος σε αμόκ έσπασε 30 αυτοκίνητα τα ξημερώματα

Φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Αμέσως μετά, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ο άνδρας μπήκε σε πολυκατοικία της περιοχής.

Με κάταγμα στον Ερυθρό Σταυρό

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα έξω σφυρού.

Η ίδια κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί και εξετάζουν τα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.





«Έκλαιγε με λυγμούς»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε την αναστάτωση που προκλήθηκε στη γειτονιά.

«Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η 23χρονη ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.

«Έκλαιγε με λυγμούς. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

