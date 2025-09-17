Φωτιά στο Καματερό – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη μάχη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Καματερό, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση.

Φωτιά στο Καματερό – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στη μάχη
17 Σεπ. 2025 13:36
Pelop News

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Καματερό Αττικής, κινητοποιώντας άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με επτά οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη συνδράμουν και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με τη συνδρομή και υδροφόρων οχημάτων των ΟΤΑ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης.
