Φρένο στην ακρίβεια: Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα για τρεις μήνες ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Παρέμβαση για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνος Τασούλας. Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ για διάστημα τριών μηνών, εν μέσω των διεθνών αναταράξεων που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Φρένο στην ακρίβεια: Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα για τρεις μήνες ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
11 Μαρ. 2026 11:32
Pelop News

Με στόχο να ανακοπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ για χρονικό διάστημα τριών μηνών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών θεσμικών επαφών μεταξύ των δύο ανδρών, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην οικονομία η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η διεθνής αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών στην αγορά, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση.

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει ήδη τη δωδέκατη ημέρα του και προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει στον περιορισμό υπερβολικών περιθωρίων κέρδους σε βασικούς τομείς της αγοράς, ιδίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και στα καύσιμα, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:56 Ανδρουλάκης από Στρασβούργο: «Ο Μητσοτάκης να πει την αλήθεια για τις παρακολουθήσεις και να σεβαστεί τη Δικαιοσύνη»
13:53 Η Δίκαιη Μετάβαση αρχίζει να αποδίδει – Ενημερωτική ημερίδα της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στη Μεγαλόπολη για επενδύσεις, διαθέσιμες εκτάσεις και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
13:45 Κυβερνητική παρέμβαση για ανατιμήσεις: Τρίμηνο πλαφόν σε καύσιμα και βασικά προϊόντα
13:44 Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 29χρονου που καταζητούνταν από την Κύπρο για βιασμό ανήλικης
13:44 Shell: Επικαλείται «ανωτέρα βία» στα συμβόλαια LNG από το Κατάρ
13:36 Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για εγκληματικές δραστηριότητες – Προσαγωγές και σύλληψη Τούρκου με ερυθρά αγγελία
13:28 Γιώργος Μαρίνος: Ο άνθρωπος που άλλαξε την αθηναϊκή νύχτα και άφησε πίσω του μια ολόκληρη εποχή
13:24 Ερντογάν: Να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πριν «πυρπολήσει» την περιοχή
13:13 Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από το bullying στην τάξη της καθηγήτριας – Έκκληση της οικογένειας να δοθεί στη δημοσιότητα
13:12 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ολοκληρώνει την 30ετή πορεία του – Νέος CEO ο Αριστοτέλης Χαντάβας
13:08 Πάτρα: Επίσκεψη του νέου προέδρου των συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων στη ΓΕΠΑΔ Δυτικής Ελλάδας
13:08 Ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
13:08 Ιδέες διακόσμησης σαλονιού για έναν πιο ζεστό χώρο
13:00 Τα Καλάβρυτα γιορτάζουν τα 130 χρόνια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου: Επέτειος με αβέβαιο μέλλον
13:00 Μόνο με Έλληνες διαιτητές η προτελευταία αγωνιστική στη Super League
12:53 Ελληνόκτητο πλοίο ανάμεσα στα τρία που χτυπήθηκαν στα Στενά του Ορμούζ
12:53 Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης, ποιοι μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή
12:45 Η ιαπωνική 5λεπτη ρουτίνα που ενεργοποιεί τον κορμό και βάζει το σώμα σε κίνηση
12:45 Φονική πυρκαγιά σε λεωφορείο στην Ελβετία: Στο μικροσκόπιο η εκδοχή της αυτοπυρπόλησης
12:44 Καιρός: Θα αγριέψει και πάλι, βροχές και καταιγίδες την επόμενη εβδομάδα, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ