Φρένο στην ακρίβεια: Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα για τρεις μήνες ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

Με στόχο να ανακοπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, η κυβέρνηση προχωρά στην επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και βασικά προϊόντα σούπερ μάρκετ για χρονικό διάστημα τριών μηνών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των τακτικών θεσμικών επαφών μεταξύ των δύο ανδρών, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει στην οικονομία η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η διεθνής αναταραχή δεν πρέπει να οδηγήσει σε αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών στην αγορά, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση.

«Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε πως η κατάσταση παρακολουθείται στενά, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει ήδη τη δωδέκατη ημέρα του και προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση στοχεύει στον περιορισμό υπερβολικών περιθωρίων κέρδους σε βασικούς τομείς της αγοράς, ιδίως σε προϊόντα πρώτης ανάγκης και στα καύσιμα, ώστε να προστατευθούν οι καταναλωτές από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

