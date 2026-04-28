Φρίκη στα Χανιά: Στο εδώλιο γονείς που κατηγορούνται για βασανιστήρια σε βάρος των τριών κορών τους

Μια εξαιρετικά βαριά υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εκδικάζεται στα Χανιά, με δύο γονείς από το Ρέθυμνο να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βασανιστήρια σε βάρος των τριών παιδιών τους. Η διαδικασία ξεκίνησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αλλά διακόπηκε και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο.

28 Απρ. 2026 11:01
Pelop News

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων εκδικάζεται μία από τις πιο βαριές υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στις δικαστικές αίθουσες της Κρήτης. Στο εδώλιο βρίσκονται δύο γονείς από περιοχή του Ρεθύμνου, οι οποίοι κατηγορούνται ότι υπέβαλαν τις τρεις κόρες τους σε βασανιστήρια, όταν εκείνες ήταν ανήλικες. Από τα τρία παιδιά της οικογένειας, το ένα δεν βρίσκεται σήμερα στη ζωή, ενώ οι άλλες δύο κόρες είναι πλέον ενήλικες.

Η ακροαματική διαδικασία άρχισε τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026, όμως δεν ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η δίκη διακόπηκε λόγω αιφνίδιας αδιαθεσίας της προέδρου του δικαστηρίου και ορίστηκε να συνεχιστεί τον Ιούνιο.

Ιδιαίτερο βάρος είχε η κατάθεση της πρωτότοκης κόρης, η οποία ζει και εργάζεται στο εξωτερικό και εξετάστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η μάρτυρας περιέγραψε, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, όσα η ίδια και οι αδελφές της φέρονται να βίωσαν μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, δίνοντας τη δική της εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σπίτι.

Στο δικαστήριο ήταν παρών ο πατέρας, ενώ η μητέρα εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό της. Και οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες με βάση το άρθρο 137Α του Ποινικού Κώδικα, που αφορά βασανιστήρια.

Η υπόθεση αναμένεται να επανέλθει τον Ιούνιο, όταν θα συνεχιστεί η αποδεικτική διαδικασία και θα εξεταστούν αναλυτικότερα όλα τα στοιχεία της δικογραφίας. Μέχρι τότε, η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση παραμένει εστιασμένη στη σοβαρότητα των καταγγελιών και στο δικαστικό σκέλος μιας οικογενειακής ιστορίας με πολύ βαρύ φορτίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ