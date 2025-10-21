Φρίκη στα Τρίκαλα: «Ήθελα πάντα να τη σκοτώσω» – 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του με πετσέτα 

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Τρικάλων από τη φρικιαστική δολοφονία που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Φλαμούλι, όταν ένας 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του, πνίγοντάς τη με μια πετσέτα μπάνιου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός, αμέσως μετά την πράξη του, τηλεφώνησε στην αστυνομία, ενημερώνοντας τους αξιωματικούς ότι «σκότωσε τη μητέρα του» και παρέμεινε στο σπίτι, περιμένοντας να τον συλλάβουν. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο δράστης τούς υποδέχθηκε σε απόλυτα ψύχραιμη κατάσταση και περιέγραψε λεπτομερώς τι είχε συμβεί.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε: «Ήθελα πάντα να σκοτώσω τη μάνα μου, γιατί δεν με πρόσεχε, με μάλωνε και είχε πολλές σχέσεις».

Η μητέρα, ηλικίας περίπου 54 ετών, ήταν χωρισμένη με τον πατέρα του 18χρονου και, σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον, οι καβγάδες ανάμεσά τους ήταν συχνοί. Ωστόσο, την ημέρα του εγκλήματος δεν φαίνεται να είχε προηγηθεί κάποια ένταση. Όπως προκύπτει από την πρώτη κατάθεση του δράστη, οι δυο τους παρακολουθούσαν τηλεόραση όταν εκείνος «αποφάσισε ξαφνικά» να επιτεθεί.

«Χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα μεταξύ μας, σηκώθηκα, το αποφάσισα, πήρα την πετσέτα της, την έβαλα γύρω από το λαιμό και τη σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ενώ ο 18χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Τρικάλων.

Κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι από το ειδεχθές έγκλημα. «Είναι πολύ τραγικό, δεν έχουμε λόγια», ανέφερε γειτόνισσα της 54χρονης, προσθέτοντας πως «δεν είχαμε ακούσει τίποτα το ανησυχητικό τις τελευταίες ημέρες».

Η αστυνομική διεύθυνση Τρικάλων συνεχίζει την έρευνα για να αποσαφηνίσει τα κίνητρα και τις συνθήκες της δολοφονίας, ενώ ψυχολόγοι εκτιμούν ότι η υπόθεση θα εξεταστεί και από τη σκοπιά πιθανών ψυχιατρικών παραγόντων που οδήγησαν τον νεαρό στη μητροκτονία.

