Φρίκη στη Ρωσία: Πεντάχρονη πέταξε το νεογέννητο αδελφάκι της από το παράθυρο – Νεκρό το βρέφος

Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει τη Ρωσία, όπου ένα βρέφος 21 ημερών έχασε τη ζωή του, όταν, σύμφωνα με τις αρχές, η πεντάχρονη αδελφή του το πέταξε από το παράθυρο του τέταρτου ορόφου, ενώ τα δύο παιδιά βρίσκονταν μόνα στο σπίτι.

Φρίκη στη Ρωσία: Πεντάχρονη πέταξε το νεογέννητο αδελφάκι της από το παράθυρο - Νεκρό το βρέφος
27 Οκτ. 2025 12:27
Pelop News

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Βασιλίεβο, στην περιφέρεια του Ταταρστάν, όταν η μητέρα των παιδιών φέρεται να τα άφησε χωρίς επίβλεψη, καθώς ο σύζυγός της βρισκόταν στη δουλειά. Περαστικοί άκουσαν το παιδί να φωνάζει από το παράθυρο, πριν αντικρίσουν το βρέφος να κείτεται ακίνητο στο έδαφος. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον θάνατο του νεογέννητου, ενώ η μητέρα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκισης για αμέλεια και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το τραγικό γεγονός ενδέχεται να συνδέεται με ζήλια του παιδιού απέναντι στο νεογέννητο αδελφάκι του. Τοπικά μέσα μετέδωσαν πως η μητέρα είχε φύγει για να επισκεφθεί φίλη της, αφήνοντας τα παιδιά μόνα στο διαμέρισμα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές σοκ: «Ακούσαμε ένα κοριτσάκι να φωνάζει και μετά είδαμε το μωρό στο έδαφος. Τα γόνατά μας λύγισαν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της περιοχής Ζελενοτόλσκ, Μιχαήλ Αφανάσιεφ, δήλωσε: «Οι αρχές διερευνούν πλήρως την υπόθεση. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και καλώ όλους τους γονείς να μην αφήνουν ποτέ τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη».

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στη ρωσική κοινή γνώμη, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής κατάστασης του παιδιού και της συμπεριφοράς των γονέων πριν το περιστατικό.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Μετά το ΕΣΠΑ, τι;
15:53 Τι δήλωσαν οι Δαρείος και Χριστόπουλος μετά το ντέρμπι
15:44 Παπαθανάσης: «Διαπραγματευόμαστε νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό»
15:35 Παναχαϊκή: Δείτε για ποιο λόγο ο Αντώνης Μπούρδος έγραψε ιστορία
15:25 Δελφοί: Βουνό, θάλασσα και ιστορία
15:16 Η 11χρονη Ανδριανή Αναστασίου έγραψε ιστορία στον ΝΟΠ
15:09 Η αποβολή του Γ. Χριστόπουλου και τα παράπονα
15:02 Ξεκινά η αποκατάσταση της ιστορικής γέφυρας του Μόρνου: Το πρώτο διαπεριφερειακό έργο της χώρας από Στερεά και Δυτική Ελλάδα
15:00 Νέο σχέδιο καθαριότητας για το κέντρο της Πάτρας: Σύσκεψη για αναδιοργάνωση των κάδων
14:56 Χίος: Κυματίζει και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία των 150 τ.μ. στο λιμάνι για την 28η Οκτωβρίου
14:52 Θρήνος στο ισπανικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας της Βαλένθια, Χοσέ Μανουέλ Οτσοτορένα
14:46 Συναγερμός για 183 εκατ. χακαρισμένους λογαριασμούς Gmail: Κλάπηκαν κωδικοί – Πώς να δείτε αν είστε στη λίστα
14:43 Νεκτάριος Φαρμάκης: «Η ενότητα είναι το ΟΧΙ της δικής μας γενιάς»
14:38 Κρήτη: Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον θείο του σε γλέντι στα Χανιά
14:33 Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι ανάγκαζε τα παιδιά του, 2, 4 και 5 ετών, να επαιτούν
14:33 Χάνσεν: «Εσχατο μέτρο ο εμβολιασμός ζωών για την ευλογιά»
14:25 Νύχτα, βουνό, 200 κιλά κάνναβης: Ο οδηγός άφησε το αυτοκίνητο και έγινε «καπνός» στην Κόνιτσα ΦΩΤΟ
14:21 Θεσσαλονίκη: «Συγγνώμη, την ακολουθείτε;» – Φοιτήτρια Ιατρικής παρενέβη για να προστατεύσει γυναίκα BINTEO
14:15 Δήμος Πατρέων: “Αλμυρό” το παρκάρισμα χωρίς κάρτα – Τι ισχύει με τον νέο ΚΟΚ
14:10 Ιάσονας Φωτήλας: «Τιμούμε την Πατρίδα μας, αγωνιζόμαστε ενωμένοι για το αύριο που μας αξίζει»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ