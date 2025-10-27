Φρίκη στη Ρωσία: Πεντάχρονη πέταξε το νεογέννητο αδελφάκι της από το παράθυρο – Νεκρό το βρέφος

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Βασιλίεβο, στην περιφέρεια του Ταταρστάν, όταν η μητέρα των παιδιών φέρεται να τα άφησε χωρίς επίβλεψη, καθώς ο σύζυγός της βρισκόταν στη δουλειά. Περαστικοί άκουσαν το παιδί να φωνάζει από το παράθυρο, πριν αντικρίσουν το βρέφος να κείτεται ακίνητο στο έδαφος. Παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, το μωρό ήταν ήδη νεκρό.

Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για τον θάνατο του νεογέννητου, ενώ η μητέρα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο φυλάκισης για αμέλεια και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το τραγικό γεγονός ενδέχεται να συνδέεται με ζήλια του παιδιού απέναντι στο νεογέννητο αδελφάκι του. Τοπικά μέσα μετέδωσαν πως η μητέρα είχε φύγει για να επισκεφθεί φίλη της, αφήνοντας τα παιδιά μόνα στο διαμέρισμα.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές σοκ: «Ακούσαμε ένα κοριτσάκι να φωνάζει και μετά είδαμε το μωρό στο έδαφος. Τα γόνατά μας λύγισαν», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της περιοχής Ζελενοτόλσκ, Μιχαήλ Αφανάσιεφ, δήλωσε: «Οι αρχές διερευνούν πλήρως την υπόθεση. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και καλώ όλους τους γονείς να μην αφήνουν ποτέ τα παιδιά τους χωρίς επίβλεψη».

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στη ρωσική κοινή γνώμη, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής κατάστασης του παιδιού και της συμπεριφοράς των γονέων πριν το περιστατικό.

